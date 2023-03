A distanza di trent’anni si è convinta a tornare in tv con uno show in prima serata. A partire dal 10 marzo per quattro puntate su Raiuno, Loretta Goggi sarà al timone di Benedetta Primavera. Al suo fianco ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglou. Ospiti della prima puntata Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Bruno Vespa, Marco Giallini e Claudio Amendola. Loretta Goggi si cimenterà per questa importante occasione in nuove imitazioni. Non solo il giurato cattivo di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, ma anche la Regina Elisabetta, Ursula Von Der Leyen e l’attrice Laura Morante. Per lungo tempo, il direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta l’ha corteggiata per un programma in prima serata ma Loretta ha sempre tentennato dichiarando di voler schivare il pericolo dell’autocelebrazione.

Loretta Goggi in conferenza stampa

All’inizio della conferenza stampa, Loretta si è lasciata andare alle lacrime ricordando il marito Gianni Brezza: “Sono tornata a fare l’unica cosa che so fare. E lo faccio senza nessuna coperta di Linus perché mio marito è morto”.

La Goggi non ha paura di sfidare il tempo che passa: “D’altra parte non ho mai impostato la mia carriera lunga ben 63 anni sulla fisicità. Non che fossi una cozza… Ma ho sempre puntato su altro, non sono mai stata identificabile, incasellabile”, ha dichiarato. La Tv di oggi non le somiglia tanto che noi di SuperGuida TV in conferenza stampa le abbiamo chiesto cosa apprezzi di più. Lei ha risposto: “Io sono onnivora, curiosa, guardo tutti i programmi. Mi piace molto Stefano De Martino e il suo modo di condurre. Bisogna ritornare al primo Fiorello per trovare un’ispirazione”. Smentita la presenza delle due spalle femminili, Michela Giraud e Lucia Ocone.

Intervista a Loretta Goggi

Al termine della conferenza, ci siamo avvicinati per scambiare qualche battuta con Loretta Goggi. L’artista si è mostrata molto disponibile e sul suo stato d’animo in vista del debutto ha ammesso: “Sono felice perché sono ritornata a fare quello che avevo abbandonato trent’anni fa forse in maniera brusca. Avevo avuto un piccolo choc con il cambiamento della tv. Mi sono riavvicinata al pubblico grazie al teatro. In teatro il pubblico ti sceglie perché paga mentre in tv basta cambiare canale se un programma non piace. Ora la mia ansia è capire se questa televisione possa piacere ancora ad un pubblico che segue i reality e i talent”.

Loretta Goggi ha fatto un gesto rivoluzionario scegliendo di farsi accompagnare in questo viaggio dai due comici, Luca e Paolo che si sono definiti valletti. Loretta non ama però questa definizione: “Mi piace pensarli come guest star fisse. La loro sarà una partecipazione attiva al programma. Sono il mio contraltare. Cercherò di misurarmi con loro evitando il rischio di apparire omologante. Luca e Paolo sono attenti all’attualità e con loro mi scambio spesso idee”.