Questa sera, martedì 10 dicembre 2024, torna con la quarta puntata su Rai 2 Belve, il programma di interviste ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio di Rai 2 per rispondere alle domande irriverenti della conduttrice durante la quarta puntata di stagione che andrà in onda stasera.

Belve, il seguitissimo format di interviste in onda su Rai 2, e con al centro domande pungenti, avrà come ospiti della quarta puntata tre grandi personalità di spicco. Gli ospiti che si siedano sul bollente sgabello per rispondere alle domande, anche irriverenti della Fagnani, questa settimana saranno

Tre donne, celebri volti dello spettacolo italiano, si sottoporranno questa settimana alle graffianti domande della giornalista e conduttrice tv Francesca Fagnani per raccontarsi a 360 gradi. Sullo sgabello “bollente” di Belve di siederanno l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari e l’attrice Elena Sofia Ricci.

Teo Mammucari a Belve

Durante la puntata di Belve che andrà in onda il 10 dicembre 2024 verrà trasmessa anche la breve intervista fatta Da Francesca Fagnani all’attore e conduttore Teo Mammuccari. A riportarlo è l’Adnkronos che rivela che la giornalista e la Rai avrebbero deciso di mostrare quanto accaduto in studio con il conduttore che avrebbe “ridicolizzato” la Fagnani dopo essersi infastidito per le domande di rito della stessa. Mammuccari ad un certo punto lascia lo studio dopo 5 minuti dal suo ingresso.

Comici a Belve

Non solo interviste a Belve, durante la puntata, come anticipato da Francesca Fagnani, nell’intervistata al Corriere della Sera: “Oltre alle interviste, in ogni puntata spazio a nomi della comicità italiana a rotazione. Non mancherà poi la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve”.