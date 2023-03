Francesca Fagnani torna questa sera, martedì 21 marzo 2023, in prima serata su Rai 2 con la quinta e ultima puntata di stagione di Belve, il programma di interviste diventato un vero e proprio fenomeno social oltre che televisivo. Cosa ci riserverà Francesca Fagnani durante la quinta puntata in onda questa sera? Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti che si sottoporranno alle interviste della giornalista, grazie alle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, martedì 21 marzo 2023.

“Belve” stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti 21 marzo

Tornano questa sera i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve”, programma in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne e uomini indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Gli ospiti di questa sera

Tra gli ospiti della quinta e ultima puntata di Belve in onda in prima serata alle ore 21.20 circa su Rai 2 ci saranno: la cantante Ornella Vanoni, che di recente abbiamo visto come ospite al Festival di Sanremo. Sicuramente l’artista racconterà tanti aneddoti in merito alla sua vita privata e professionale. Si passa poi al mondo della recitazione con Claudia Pandolfi, che al cinema abbiamo avuto modo di ammirare nel film “Siccitа” e sul piccolo schermo con la serie TV “The Bad Guy”.Tra gli ospiti anche l’attore Claudio Amendola, che si racconterà tra vita privata e carriera.

Novità di questa edizione

Come sempre spazio anche alla comicità e alla satira. Questo segmento è affidato a Ubaldo Pantani. Presenti anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, ragazze romane che sulla loro pagina Instagram portano in scena conversazioni stereotipate tra uomini su temi come il calcio o la comunitа LGBTQIA+. Non mancheranno le incursioni di Cristina Di Tella, star di TikTok, capace di replicare movimenti, e voce dei personaggi televisivi.

La puntata di Belve si potrà seguire anche in streaming

Il programma Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Il format è ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano. Per chi non potrà seguire la puntata in onda in tv su Rai 2, potrà farlo tramite la diretta streaming sul portale RaiPlay. La fine è prevista per le ore 23:15, lasciando poi spazio a una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan.