Le interviste di “Belve 2026“ di Francesca Fagnani tornano in prima serata su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutti gli ospiti di stasera, martedì 28 aprile 2026.

Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 28 aprile

Stasera, martedì 28 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda la quarta puntata della nuova edizione di “Belve 2026“ su Rai2 e on demand su RaiPlay e Disney+. Francesca Fagnani torna con nuove interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico.

Ospiti di stasera, 28 aprile 2026 di Belve: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. Ricordiamo che il programma è visibile in prime time su Rai2, ma anche on demand su Raiplay e Disney+.

Romina Power a Belve: dalla LSD alla scomparsa della figlia Ylenia

Tra le interviste di “Belve 2026” più attese della puntata del 28 aprile c’è sicuramente quella di Romina Power. La cantante si è lasciata andare raccontando aneddoti finora inediti della sua vita: dalla infanzia trascorsa nei collegi fino alla serate a base di LSD fino ad una notte con Keith Richards: «ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria».

''Io credo che lei sia da qualche parte…'' Romina Power a #Belve, martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! 🐅 pic.twitter.com/gWZ57JKgdE — Rai2 (@RaiDue) April 27, 2026

La ex moglie di Al Bano ha poi parlato della scomparsa della figlia Ylenia: «parlo sempre di lei perché so che lei è da qualche parte. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più». La scomparsa della figlia Ylenia ha sicuramente segnato il matrimonio con Al Bano Carrisi: «quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano».

Elena Santarelli a Belve: la frecciata a Chiara Ferragni e Fedez

Il POV di Elena Santarelli sul pandoro gate. #Belve, martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! 🐆 pic.twitter.com/TmmoOl9gl4 — Rai2 (@RaiDue) April 28, 2026

Anche l’intervista di Elena Santarelli a “Belve” si preannuncia esplosiva con la showgirl che ha scagliato alcune frecce a Chiara Ferragni. «Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità» – ha detto la Santarelli parlando del famoso “Pandoro gate” che ha portato la Ferragni in tribunale e in una crisi mediatica e social. La 44enne ha sottolineato come quel comportamento di Chiara Ferragni abbia messo in cattiva luce tutto il mondo della beneficenza precisando: «ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: ha creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Hai 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca».

Infine una frecciata anche a Fedez, ex marito di Chiara Ferragni: «quando è venuto qui ospite ho pensato: poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso».

Questo e tanto altro nella nuova puntata di Belve 2026 in onda il martedì in prima serata su Rai2.