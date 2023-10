Belve di Francesca Fagnani, ospiti ed interviste di martedì 10 ottobre 2023

Che belva ti senti? Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai2 con una nuova puntata di Belve, il programma di interviste pungenti e irriverenti campione d’ascolti della seconda rete di viale Mazzini. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti al centro dell’appuntamento di stasera, martedì 10 ottobre 2023.

Martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata di Belve, il programma di interviste faccia a faccia di Francesca Fagnani. Tanti nuovi ospiti sono pronti a mettersi al nudo, senza filtri, rispondendo con onestà alle domande chiare, diretto e spesso irriverenti della giornalista. Una puntata da non perdere quella di stasera, visto che la Fagnani è pronta ad incontrare tre personaggi molto discussi. La prima è Emma Bonino. La parlamentare proprio a Belve ha confessato di essere guarita dalla malattia: “vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato. Sono guarita dal tumore“.

Una bella notizia per la politica italiana, una delle figure più importanti del radicalismo liberale italiano dell’età repubblicana, nonché figura di spicco per il femminismo italiano. Non solo, tra gli ospiti anche Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi. Una intervista dai toni molto accessi che ha visto la Nobile scontrarsi con la padrona di casa al punto da dichiarare in merito alla questione legale: “a loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così“.

Ma non finisce qui, visto che dopo Emma Bonino e Stefania Nobile, tra gli ospiti della terza puntata di Belve c’è anche Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle dive, ma anche personaggio televisivo si racconta a cuore aperto: dalla sua vita privata a quella professionale.

Non mancheranno poi gli spazi dedicati alla comicità ed intrattenimento con la presenza di Vincenzo De Lucia, nei panni della cartomante di Belve, ma anche con Michela Andreozzi a cui è affidato il momento stand-up della serata. Infine in studio anche il giornalista Tommaso Labate e l’incursione delle Eterobasiche.

