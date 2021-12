Per tutti gli appassionati delle bellezze paesaggistiche della nostra Italia e dei sapori che la penisola offre, ecco che arriva la trasmissione Tv che fa al caso vostro: Bellissima Italia a caccia di sapori. Il giornalista Fabrizio Rocca ci condurrà in un viaggio unico, tra luoghi incantati e sapori tutti Made in Italy. Scopriamo di più su questo viaggio e soprattutto quando e dove vedere in Tv Bellissima Italia a caccia di sapori.

Bellissima Italia a caccia di sapori: quando e dove in Tv

Il viaggio tra sapori e paesaggi con Bellissima Italia a Caccia di Sapori partirà da Sabato 4 dicembre 2021. La trasmissione andrà in onda su Rai 2 dalle ore 14.50 e continuerà ogni sabato. Fabrizio Rocca ci accompagnerà alla ricerca dei sapori e delle tradizioni enogastronomiche italiane, fra storie e leggende, produttori e grandi chef.

La tappa della prima puntata

Il viaggio Bellissima Italia a caccia di sapori inizierà dal Nord Italia e attraverserà tutta la penisola. La prima puntata in onda sabato 4 dicembre 2021 ci farà scoprire uno dei posti più belli della Lombardia: Sirmione, sul Lago di Garda. Ad essere mostrato oltre alla bellissima cittadina sul lago, sarà anche il Castello Scaligero di Sirmione.

Fabrizio Rocca conduttore di Bellissima Italia a caccia di sapori

Fabrizio Rocca è uno dei giornalisti più amati della Tv. Il conduttore torna al timone con Bellissima Italia a caccia di sapori, programma già affidatogli nell’estate 2020 con il titolo Bellissima Italia.

Di lui si conosce molto poco, non è amante dei social, infatti, non possiede ne un profilo Facebook ne quello Instagram. Quello che è certo, però, è che negli anni Rocca ha fatto moltissima gavetta che l’ha portato a essere uno dei volti più amati dei programmi Rai.

Legatissimo al programma UnoMattina, Fabrizio Rocca è stato anche al timone di altri show come MixItalia. Nel 2020, arriva la conduzione del programma, Bellissima Italia, in cui racconta la bellezza del nostro paese e le abitudini estive degli italiani.