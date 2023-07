Belén Rodriguez e Stefano De Martino stanno ancora insieme? Nuova crisi all’orizzonte per la coppia. La notizia sta circolando tra i media dopo alcuni indizi social che non sono sfuggiti ai ben informati! Cosa sta succedendo tra i due?

Belén Rodriguez e Stefano De Martino aria di crisi? Le ultime news

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati? Le ultime news su una delle coppie più amate e paparazzate del mondo dello spettacolo fanno pensare al peggio. La showgirl argentina dopo l’addio a Mediaset sarebbe tornata single stando a quanto trapelato da alcuni indizi social.

Dopo le voci di una presunta crisi smentita dai diretti interessati a giugno scorso, questa volta si torna a parlare di possibile separazione tra i due per alcuni segnali notati sui social network. Belen ha cancellato tutte le foto in compagnia di Stefano. Nessuna traccia quindi di foto o selfie tra la showgirl argentina e il conduttore di Rai2. Non solo, la Rodriguez non pubblica più alcuna Instagram Stories da diversi giorni, un silenzio che fa tanto rumore.

Stefano De Martino e Belen: lui senza la fede al dito ai Palinsesti Rai 2023-2024

Ma l’altro segnale arriva direttamente da Stefano De Martino. Il conduttore Rai, prossimamente su Rai2 con “Bar Stella” e un nuovo show in prima serata, si è presentato ai Palinsesti Rai autunno inverno 2023/2024 senza fede al dito. Come mai?

Tutti questi segnali hanno fatto pensare al peggio. Possibile che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si siano detti addio? Ricordiamo che la coppia era tornata ufficialmente insieme a primavera 2022 dopo una serie di tira e molla. Nel caso venisse confermata la notizia si tratterebbe della terza volta che i due si lasciano.

L’ultima apparizione pubblica di Belen e Stefano insieme risale allo scorso 5 giugno durante i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. Da quella sera i due non sono più apparsi insieme né sui social né ad eventi dal vivo. A questo punto non resta che attendere la conferma o la smentita dai diretti interessati!