Belen Rodriguez torna in prima serata come conduttrice di una puntata della GialappaShow, il programma televisivo italiano condotto da Mago Forest e trasmesso su Tv8.

Belen Rodriguez dopo Belve arriva al GialappaShow

Dopo l’intervista rilasciata a Belve di Francesca Fagnani, Belen Rodriguez approda in prima serata su TV8. La showgirl argentina, infatti, sarà la conduttrice della terza puntata di Gialappa Show, il programma satirico campione d’ascolti di TV8. L’appuntamento con Belen e Mago Forest al Gialappa Show è per lunedì 3 novembre 2025 in prima serata. Dopo Miriam Leone e Gaia toccherà proprio alla bellissima Belen accompagnare il Mago Forest alla conduzione del celebre show satirico. Si tratta di una nuova fase professionale e personale per la showgirl argentina che, dopo un momento di pausa, è tornata più forte che mai.

L’intervista a Belve è stata una delle più seguite di sempre con la Rodriguez che si è lasciata andare confessando retroscena ed aneddoti sulla sua vita privata e professionale che hanno attirato grande attenzione mediatica. Belen ha parlato dei suoi amori, ma anche di una forte depressione che l’ha costretta a stare a letto per mesi.

Belen Rodriguez oggi: dopo Belve sarà a Sanremo 2026?

Dopo un momento di grande difficoltà, Belen Rodriguez è tornata a risplendere più bella che mai. La co-conduzione di una puntata di GialappaShow è solo un tassello di questa rinascita artistica, visto che la showgirl è tornata in Rai per condurre un programma radiofonico trasmesso su Radio 2. Non solo, c’è chi ipotizza di un possibile ritorno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo come co-conduttrice affianco a Carlo Conti. Ricordiamo che la Rodriguez è stata già conduttrice del Festival di Sanremo nel 2011 accanto a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.

La partecipazione come co-conduttrice a Gialappa Show non è altro che un segnale dell’inizio di una nuova fase della sua carriera con la showgirl decisa a riconquistare spazio nella televisione generalista dopo un periodo di progetti sperimentali andati in onda sul Nove, Real Time e alcune piattaforme digitali.