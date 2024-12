Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, tra le showgirl più amate in Italia, rompono il silenzio social, mentre desta clamore mediatico l’accadimento drammatico che ha colpito il papà, Gustavo. Il familiare delle argentine, mentre si trovava in un capannone, é finito vittima di un terribile incendio a Gallarate, in seguito al quale é poi stato ricoverato.

Il pensiero di Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani, dopo l’incidente di Gustavo Rodriguez

Tra i protagonisti delle notizie di cronaca, Gustavo Rodriguez si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto dei grandi ustionati. Ad assistere al papà di Belen e Cecilia Rodriguez sono i familiari, oltre ai medici, nella speranza di una pronta guarigione, per lui. Intanto, le sorelle Cecilia e Belen, seppur in reazioni diametralmente opposte tra loro, tornano ad attivarsi sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

//www.instagram.com/embed.js

A corredo di una foto postata via Instagram, che immortala il padre Gustavo nel giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez riporta un sintetico messaggio intriso di speranza: “Forza papà“. Insieme alle parole della modella argentina, non manca poi il pensiero pubblico della madre di Cecilia e moglie di Gustavo, Veronica Cozzani: “Vamos, Gus!”, esclama nel messaggio di speranza che è ora virale nel web, la madre delle sorelle Rodriguez.

La reazione di Belen Rodriguez

Nel frattempo, desta particolare clamore mediatico il ritorno sui social di Belen Rodriguez. Tornata ad attivarsi tra le Instagram stories, l’ex consorte di Stefano De Martino sceglie di non pronunciarsi sul caso dell’incendio che la vede indirettamente coinvolta, promuovendo un noto sito di vendita online di prodotti usati. Segno, per i fan, che Belen scelga ora di trincerarsi in un silenzio mediatico, rispetto alle condizioni di salute del familiare.

Mentre Belen ha ripreso a lavorare e ad essere presente sui social per sponsorizzare i vari brand, Cecilia ha postato, nelle Stories su Instagram, una foto della sua famiglia unita e i ringraziamenti per tutti quelli che hanno mandato un messaggio di supporto e sostegno a lei o agli altri componenti. I bei messaggi ricevuti sono stati “una carezza” in un momento molto difficile. Cecilia ha anche detto che suo padre dimostra giorno dopo giorno di essere fortissimo.

Le condizioni del papà Rodriguez

Gustavo Rodriguez, secondo le ultime notizie, è sedato, in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. Le condizioni dell’uomo restano stabili e monitorate. Il 65enne padre di Belen e Cecilia ha riportato ustioni sul 10% del corpo, concentrate principalmente su volto e arti, oltre a un’intossicazione causata dai fumi sprigionati dalle fiamme. Il primo bollettino dei medici, dall’ospedale milanese, è sembrato però rassicurare sul fatto che le lesioni riportate da Gustavo non avessero compromesso i suoi organi vitali.