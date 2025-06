Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 7 al 13 giugno? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo ad alcuni segnali che faranno presagire un peggioramento della malattia di Eric. Il capostipite dei Forrester però rifiuterà di sottoporsi a nuove cure, causando grande preoccupazione in Donna e in tutti coloro che gli sono vicini.

Trame settimanali Beautiful: Ridge fa fatica a fingere con Eric

R.J. parla con Luna e le confida quanto ci tiene a quest’ultima collezione di moda, che sta realizzando con nonno Eric. La figlia di Poppy le dimostra tutta la sua comprensione, e tra loro il legame si fa sempre più stretto.

Nel frattempo Ridge parla con il padre e lo convince a collaborare con lui. I due sono emozionatissimi mentre comunicano a Brooke la loro decisione. Ormai tutti sanno della grave malattia di Eric e sono preoccupati per il patriarca di casa Forrester, ma per Ridge, Brooke e Steffy il dolore più grande è dover fingere che vada tutto bene, rispettando il desiderio di Eric di vivere normalmente senza dimostrazioni di pietà o compatimenti.

Anticipazioni Beautiful al 13 giugno: Eric ha un malore

Le condizioni di salute di Eric Forrester peggiorano e – mentre si dedica con grande entusiasmo a un bozzetto di R.J. – viene colto da un improvviso malore.

Il nipote lo aiuta a sedersi, e lo stilista cerca di minimizzare quanto accaduto, attribuendo il malore a un semplice calo di zuccheri. Donna insiste per chiamare un medico e, nonostante Eric cerchi di dissuaderla, riesce a far arrivare il dottor Colby alla Forrester.

Quest’ultimo non può che confermare i sospetti della Logan: si tratta di un chiaro e serio segnale di peggioramento della malattia!

Eric tuttavia rifiuta il ricovero. Il Forrester senior sa bene che non esiste una cura che possa portarlo alla guarigione, e non intende sottoporsi a terapie inutili e invasive, che avrebbero come unico risultato quello di distoglierlo dal suo lavoro e costringerlo a vivere una vita diversa da quella che desidera.

Ridge costretto a fingere nelle prossime puntate Beautiful

R.J. racconta a Ridge, Brooke e Steffy quanto accaduto al nonno, e confida loro il suo desiderio di non sottoporsi ad alcun trattamento. Eric è intenzionato a lavorare fino all’ultimo.

Ridge intuisce stato d’animo del padre e vorrebbe confortarlo e affrontare la verità, ma Brooke lo ferma, sostenendo che sarebbe troppo doloroso per lui sapere che tutti conoscono la gravità delle sue condizioni di salute.

Mentre Brooke e Ridge affrontano la questione, Eric è intento a ringraziare Donna per il suo affetto. L’uomo riesce perfino a strapparle un sorriso, e prova a confortarla dicendole che – quando lui non ci sarà più – lei saprà comunque andare avanti.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Le insistenze del dottor Colby e di Donna sembrano non avere alcun effetto sulla decisione di Eric: lui ribadisce di voler restare alla Forrester Creations, circondato dai suoi cari, piuttosto che in ospedale sommerso da macchinari e terapie invasive.

Ridge, Steffy, Brooke e R.J. fanno sempre più fatica a nascondergli il fatto che ormai conoscono le sue condizioni di salute, tutto ciò che vorrebbero è potersi stringere a lui per accompagnarlo in questo difficile percorso.

Tutti temono che lo stress e la fatica di questa nuova collezione di moda possano peggiorare le sue condizioni di salute, ma sanno bene che queste ultime creazioni rappresentano per Eric un’eredità creativa che sopravviverà anche dopo la sua morte, e non lo ostacolano.