Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Canale 5 assisteremo al doppio confronto tra Hope e Thomas, e poi tra la figlia di Brooke e Steffy. In questa seconda occasione voleranno parole durissime, e Steffy accuserà l’altra di essere una manipolatrice, proprio come sua madre Brooke. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Hope e Thomas, scontro finale

Thomas non riuscirà a trattenere tutta la sua frustrazione per il secondo rifiuto di Hope, e accuserà la figlia di Brooke di non voler portare la fede che le ha regalato al dito, ma solo appesa alla catenina.

Hope da parte sua cercherà di giustificarsi, ribadendo di aver solo bisogno di tempo. Il fallimento del suo matrimonio con Liam l’ha portata a riflettere bene prima di commettere gli stessi errori.

Le accuse di Steffy a Hope nelle prossime puntate Beautiful

Sull’altro fronte ci sarà Steffy, convinta che Hope stia solo giocando con i sentimenti di suo fratello Thomas. La figlia di Ridge penserà che la giovane Logan sia esattamente come sua madre, ovvero una donna manipolatrice, pronta a prendersi gioco dei sentimenti altrui.

Steffy temerà che quella relazione con Hope (che evidentemente non ama Thomas come lui ama lei) possa solo ferire ulteriormente suo fratello, e non esiterà ad affrontare Hope in un faccia a faccia.

Subito dopo la figlia di Ridge si sfogherà con suo padre, rivelandogli i timori per la salute mentale del fratello. La loro discussione sarà interrotta dall’arrivo di Thomas, che comunicherà ai suoi familiari di aver definitivamente rotto con Hope.

Beautiful spoiler: Hope si sfoga con Brooke

Nel frattempo anche Hope parlerà con sua madre, e le rivelerà tra le lacrime che quell’anello che porta alla catenina non potrà mai essere indossato come fede nuziale.

La giovane ammetterà di amare Thomas, ma di non sentirsi pronta ad assumersi un impegno così grande. A suo dire la fine della loro relazione sarà in gran parte da attribuire a Steffy, che non avrebbe perso occasione per sabotarla.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

La delusione di Hope non potrà che aumentare quando – poco dopo – la ragazza scoprirà che Thomas avrà in programma di lasciare Los Angeles con Douglas. I progetti del ragazzo saranno quelli di abbandonare il posto di stilista alla Hope for the future e lavorare alla filiale internazionale della Forrester. Questo porterà inevitabilmente Hope a perdere, in un colpo solo, non soltanto l’uomo che penserà di amare, ma anche la vicinanza del piccolo Douglas e un collaboratore prezioso nell’attività. Sconvolta, Hope affronta di nuovo Steffy e tra le due ragazze scoppia una violenta lite.

Ridge e Brooke discuteranno delle scelte dei figli: Forrester si dirà convinto che Thomas abbia fatto la scelta giusta, mentre Logan difenderà con fermezza sua figlia.

La notizia della rottura tra Hope e Thomas arriverà anche a Luna, che si augurerà che tra i due possa esserci un nuovo spiraglio. Ma la decisione sembrerà ormai presa: Thomas arriverà a Parigi con suo figlio. A quel punto ci sarà da trovare un degno sostituto del giovane stilista alla linea di Hope, e la scelta sembrerà ricadere su R.J. e Zende.