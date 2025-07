Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 26 luglio al 1° agosto? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo la possibile relazione tra Poppy Nozawa e Bill Spencer.

Trame settimanali Beautiful: Luna speranzosa, R.J. scettico

La possibile relazione tra Poppy e Bill è al centro di una discussione tra R.J. e Luna. I due ragazzi parlano del primo appuntamento tra i due e – mentre lui si mostra piuttosto scettico – Luna non nasconde la speranza che tra la madre e l’editore possa nascere qualcosa. Ammette di aver sofferto molto l’assenza di una figura paterna.

Poppy e Bill intanto si godono la loro serata a Il Giardino, rievocando i ricordi dell’intensa avventura che hanno vissuto 20 anni prima. Spencer si scusa per essere sparito senza dare spiegazioni, e circonda Poppy e Luna di attenzioni per provare a ricostruire un rapporto con entrambe.

Anticipazioni Beautiful al 1° agosto: Xander muove gravi accuse contro Thomas

Alla Forrester intanto, Xander accusa apertamente Thomas di essere responsabile della morte di Emma Barber. La sua decisione di inseguirla in auto per impedirle di svelare a Hope una verità “scomoda” su Beth, avrebbe provocato l’uscita di strada nella quale Emma ha perso la vita.

La rivelazione sorprende tutto lo staff, ma quella a mostrarsi più sconvolta è proprio Hope, che si sente (seppur indirettamente) responsabile di quanto accaduto.

Hope confida a Finn quello che ha appena scoperto, e il medico si mostra ancor più preoccupato per la relazione della giovane Logan con il cognato, ribadendo di ritenere Thomas un uomo pericoloso ed emotivamente instabile.

Beautiful, spoiler settimanali

Finn decide di affrontare direttamente Thomas, e di metterlo in guardia sulla possibilità che i problemi legati alla sua ossessione del passato possano tornare a riemergere.

Steffy interviene, prendendo le difese del fratello. La donna sostiene che Thomas ha fatto enormi progressi e merita una seconda possibilità. La sua presa di posizione finisce per far scaturire attriti con il marito, che però fermo nella sua convinzione e vuole proteggere Hope.

I dubbi di Ridge e Brooke nelle prossime puntate Beautiful

Anche Ridge e Brooke si interrogano sul futuro dei rispettivi figli. Sebbene anche la Logan deve riconoscere che Thomas ha fatto enormi passi in avanti, e che le ossessioni del passato sembrano ormai definitivamente scomparse, non può fare a meno di preoccuparsi per Hope.

Nel frattempo il Forrester junior tenta di ribadire alle accuse di Finn, sostenendo che il suo rapporto con Hope è autentico, e che quel legame è importante anche per Douglas. Le parole di Xander però continuano a risuonare nella testa di Finnegan, e gli danno sempre più la consapevolezza della pericolosità di Thomas. Steffy tenta di smorzare le paure del marito, sostenendo che Xander ha parlato solo mosso da un desiderio di vendetta.

Beautiful, spoiler: Luna vittima di un malinteso

Luna cerca uno stratagemma per riuscire a ottenere dalla madre qualche informazione in più sul passato di Bill. Intanto i due si preparano a collaborare insieme a una fiera, e Luna è entusiasta all’idea di partecipare accompagnata da R.J. Quest’ultimo è intento a gestire le tensioni in casa Forrester, e decide di coinvolgere anche Zende nei preparativi della nuova collezione. Problemi risolti, quindi? Tutt’altro, visto che la collaborazione tra i due finisce per fare emergere nuovi conflitti sulle competenze reciproche.

La giovane Nozawa riceve un invito a una cena romantica e – convinta che provenga da R.J. – si prepara accuratamente. Quando arriva all’appuntamento scopre però che a mandarglielo è stato Zende.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Finn è combattuto: da una parte c’è sua moglie che gli chiede di credere all’innocenza di Thomas, e dall’altro c’è invece Xander che si dice convinto del fatto che Forrester abbia provocato intenzionalmente l’incidente nel quale ha perso la vita Emma. Il ragazzo sostiene di aver visto l’auto del ragazzo partire subito dopo quella di lei, e di avere le registrazioni delle telecamere di sicurezza che gli danno ragione.

Nel frattempo, R.J. si reca in ospedale a trovare il nonno. Eric sembra finalmente mostrare i primi segni di miglioramento, e i medici iniziano a parlare delle sue dimissioni.

Thomas parla con Hope della notte dell’incidente, e ammette di aver inseguito Emma per impedirle di rivelarle la verità su Beth. Forrester però insiste nel dire che la ragazza ha perso da sola il controllo della sua auto. La rivelazione sconvolge comunque Logan, che inizia a chiedersi per quale motivo lui non gliene abbia parlato prima.