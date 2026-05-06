Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 9 al 15 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo due vicende che cattureranno l’attenzione dei fans: da un lato assisteremo alla partenza di Ridge e Brooke per Monte Carlo senza Steffy, e dall’altro a una scoperta di Luna che potrebbe aprire la strada a nuove verità. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni italiane Beautiful: Brooke e Ridge partono senza Steffy

Steffy viene bloccata da un contrattempo in aeroporto. La figlia di Ridge ha dimenticato il passaporto in ufficio, così Forrester e Brooke partono per Monte Carlo senza di lei. I due raggiungono il principato in anticipo, e possono così godersi qualche momento di relax prima del summit.

L’attesa per il Global Fashion Summit è altissima e Logan – nonostante il conforto di Forrester – non può fare a meno di essere tesa a pochi giorni dalla presenzazione della linea “Brooke’s Bedroom“.

La sua tensione si trasforma in un momento euforico quando scopre che il video promozionale della collezione conquista il pubblico globale. Brooke Logan è un’icona internazionale, capace di promuovere una linea che esalta la bellezza senza tempo, e il primo a congratularsi con lei è proprio il compagno, che elogia il suo carattere forte.

Beautiful – Trame settimanali al 15 maggio: Tom era il padre di Luna?

Nel frattempo Bill parla con Poppy e Luna delle difficoltà causate dalla reazione di Will alla nuova situazione familiare. Pentito per non aver affrontato direttamente il figlio, il magnate accetta che Poppy e Luna tornino temporaneamente nel loro vecchio appartamento. Proprio lì, Luna fa una scoperta sconvolgente: nello zaino appartenuto a Tom trova lettere in cui l’uomo afferma di essere suo padre!

Le spiegazioni di Poppy non riescono a fugare tutti i suoi dubbi: Tom era davvero il padre di Luna?

La ragazza – davanti a quelle lettere – sente che non può più fidarsi di quanto afferma sua madre, e Poppy da parte sua, cerca invano di convincere la figlia che sta dicendo la verità.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Steffy – rimasta a Los Angeles – osserva il successo che Brooke sta riscuotendo a Monte Carlo e commenta con Finn gli ultimi avvenimenti.

Alla Forrester Creations insieme a loro ci sono Carter, Zende, Katie e Hope. Queste ultime due difendono Brooke, mentre la figlia di Ridge invita tutti alla cautela, ricordando che saranno poi le vendite a decretare il successo o meno della collezione. Intanto però, le prime impressioni sembrano dimostrare riscontri promettenti.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

I risultati della linea “Brooke’s Bedroom” superano anche le più rosee aspettative. Mentre la Logan e Ridge sono sull’aereo, di ritorno a Los Angeles, il sito va in tilt a causa dell’intenso traffico. Tutti vogliono assicurarsi un capo della prestigiosa collezione, e Ridge non può che attribuire questo enorme successo al carisma di Brooke.

Intanto però, resta un nodo da sciogliere: le due morti misteriose avvenute a Il Giardino nel giro di pochi giorni non hanno ancora un colpevole: chi ha ucciso Tom Starr e Hollis?