Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 19 al 25 settembre nel daytime di Canale 5 assisteremo al confronto tra Ridge e Steffy sulla questione Hope. Mentre Forrester si dirà poco convinto dal modo in cui la figlia avrà gestito la questione, lei gli farà notare che il licenziamento della Logan e la chiusura della “Hope for the future” non avrà avuto grandi conseguenze in azienda. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 19 al 25 settembre)

Steffy ricorda a suo padre Ridge che, nonostante tutto, lei e la famiglia sono riusciti a superare senza danni irreparabili il licenziamento di Hope e la cancellazione della sua linea. Ridge, però, non sembra del tutto convinto e ammette che avrebbe preferito gestire la situazione in modo diverso. Steffy concorda su alcune delle sue perplessità, ma ribadisce che Hope aveva continuato a insidiare suo marito Finn.

Carter cerca di confortare Hope, ancora molto scossa per quanto accaduto. La giovane stilista insiste che tutto sia nato da un grande malinteso: Steffy avrebbe frainteso il suo atteggiamento, credendo che stesse cercando di sedurre Finn. L’avvocato le propone di rivelare apertamente la loro relazione per chiarire ogni dubbio, ma Hope teme che Steffy vedrebbe nella confessione solo un’ulteriore conferma della sua presunta manipolazione e metterebbe in discussione anche la professionalità di Carter.

L’arrivo di Brooke interrompe la conversazione. Racconta di aver provato a discutere con Ridge del licenziamento della figlia, ma senza riuscire a ottenere alcun risultato.

Beautiful, trame settimanali al 25 settembre

Alla Forrester Creations la tensione è sempre più alta. Eric si oppone apertamente alla decisione di Ridge e Steffy, convinto che la punizione inflitta a Hope sia stata eccessiva. Steffy, dal canto suo, rimane irremovibile e afferma che l’atteggiamento di Hope verso Finn abbia reso inevitabile la sua esclusione dalla maison.

Zende prova a convincere i familiari, sottolineando il valore della linea “Hope for the Future” e spingendoli a pensare alle possibili conseguenze della sua eliminazione. I suoi sforzi, però, si infrangono contro la testardaggine della famiglia Forrester.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Hope trova in Carter un alleato sempre più deciso. L’avvocato, certo che sia stata subita una grave ingiustizia, sceglie di darle una mano. Mentre gestisce alcune pratiche fiscali e societarie per Ridge e Steffy, scopre un’occasione inaspettata: cambiando la struttura societaria della Forrester Creations, potrebbe arrivare a prendere il controllo dell’azienda senza che i CEO se ne rendano conto.

Steffy vuole ufficializzare il licenziamento di Hope e chiudere definitivamente “Hope for the Future”. Eric e Katie cercano senza successo di farle cambiare idea, proponendole almeno di rimandare la decisione per valutare meglio le conseguenze di una scelta così drastica.

Ridge – mosso anche dall’amore per Brooke – vuole andare fino in fondo alla vicenda per capire davvero cosa sia accaduto nell’ufficio degli stilisti. Dopo aver ascoltato la versione di Finn, resta con qualche dubbio e si chiede se l’episodio possa essere stato solo un malinteso. Sa bene che la pubblicazione del comunicato stampa renderebbe il licenziamento quasi definitivo, e per questo vuole essere certo di conoscere tutta la verità prima che sia troppo tardi.