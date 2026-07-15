Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 18 al 24 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo la risposta ai malesseri di Taylor: secondo la cardiologa Grace non si tratta di insufficienza cardiaca ma di sindrome da cuore spezzato. Ridge crede alla versione della dottoressa, ma Taylor appare scettica. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: la malattia di Taylor può essere curata

Taylor è grata a Ridge per averla convinta a sottoporsi a ulteriori accertamenti con la cardiologa Grace. Anche il medico che l’aveva visitata in Europa e le aveva diagnosticato una possibile insufficienza cardiaca, aveva fatto presente alla Hayes che sarebbero stati necessari ulteriori controlli una volta rientrata in America, e Grace Buckingham è apparsa sia a lei che a Ridge come la specialista più adatta.

Mentre attende i risultati degli analisi però, Taylor è sopraffatta dalla tensione. Ridge, al contrario, appare fiducioso. Le notizie che porta loro la cardialoga sembrano dare ragione a Forrester: gli esami degli enzimi cardiaci sono nella norma, e non indicano nessuna insufficienza cardiaca. Hayes ascolta il responso incredula, e sembra fare fatica a crederci.

Grace spiea alla psichiatra che i suoi sintomi sono riconducibili alla cosiddetta sindrome da cuore spezzato: una patologia reale provocata da uno stress emotivo importante, che provoca suintomi simili a un infarto, ma che fortunatamente può essere curata. Ridge ascolta la spiegazione della dottoressa Buckingham, su quella malattia della quale aveva gia sentito parlare ma che aveva sempre considerato poco credibile. Taylor reagisce con scetticismo, rifiutandosi di credere che i suoi malesseri possano avere un’origine emotiva.

Per lei, che da anni “lavora” sulla psiche umana, non è facile accettare il fatto che le sue emozioni siano la causa di quei preoccupanti malesseri. Ridge però la convince ad ascoltare le spiegazioni della cardiologa.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Liam e Steffy parlano del ritorno di Taylor a Los Angeles, ed entrambi sono contenti che i bambini possano trascorrere del tempo con la nonna. Steffy ignora i pensieri che affliggono la madre, e si dice felice all’idea che lei abbia finalmente compreso quanto sia importante trascorrere del tempo in famiglia.

Poco dopo Ridge parla con Li, le confida la diagnosi fatta dalla dottoressa Buckingham e il suo desiderio di far sottoporre Taylor a un consulto con lo psicoterapeuta. Le rivela anche la scelta della ex, che invece ci tiene a mantenere il massimo riserbo con tutti, soprattutto con i figli. Li lo invita a rispettare la sua volontà. La conversazione viene interrotta dall’arrivo di Brooke. Ridge è abile a spostare il discorso su Luna e Poppy, ma la Logan intuisce che qualcosa non va.

Beautiful – Trame settimanali al 24 luglio

Alla Forrester Creations, Hope e Carter parlano della linea di abbigliamento della giovane Logan. Il ragazzo ha ottime notizie: le previsioni per la collezione indicano una crescita. Sull’entusiasmo del momento, i due finiscono per parlare delle rispettive vicende sentimentali, e confidarsi le delusioni vissute negli ultimi anni. Quel momento diventa l’occasione epr scoprire che hanno davvero molto in comune, e confessarsi i sentimenti che provano da tempo.

Carter le confessa di averla sempre ammirata, non solo per la bellezza ma anche per la grande forza, la sensibilità e la capacità di ispirare chi le sta accanto, lei ricambia ammettendo di fidarsi molto di lui e di aver capito che è una persona speciale. Carter la invita a uardare avanti con ottimismo, lasciandosi alle spalle le delusioni.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Finn e Steffy possono finalmente concedersi un momento di serenità familiare, e quell’attimo diventa una rievocazione delle tante avversità superate insieme.

I due rievocano gli attacchi di Sheila, ma anche la vicenda che ha coinvolto Poppy e Luna e l’interferenza di Hope, che ha rischiato di mettere in crisi il loro matrimonio. Entrambi sono comunque d’accordo nell’affermare che ogni ostacolo superato ha contribuito a rendere pià solida la loro unione.