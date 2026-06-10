Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 13 al 19 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo Finn, che dopo aver trovato la moglie tenta di liberarla. Nel frattempo Baker e una squadra di poliziotti danno la caccia a Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Finn trova Steffy

Finn riesce a rintracciare la moglie Steffy, tenuta prigioniera da Luna all’interno dell’edificio abbandonato. La giovane Forrester è provata ma viva, e il medico tenta di forzare il lucchetto con il quale Luna ha chiuso la gabbia, che però fatica a cedere.

La figlia di Poppy non è lì, e Steffy implora il consorte di inseguirla per impedire che possa fare ancora del male. Finn la rassicura: della Nozawa se ne sta occupando la polizia, guidata dal sergente Baker.

Per Finnegan la priorità è ora quella di liberare sua moglie e portarla in ospedale, dove potrà sottoporsi a controlli adeguati.

Beautiful – Trame settimanali al 19 giugno: Steffy è libera

Alla fine il lucchetto cede e Steffy può finalmente uscire dalla gabbia. La giovane Forrester abbraccia il marito, che le promette di proteggerla per sempre.

Subito dopo i due informano anche Ridge e Taylor di quanto accaduto, e lo stilista e la ex possono finalmente titare un sospiro di sollievo, dopo essere stati per molte ore in apprensione per la figlia. Ridge è sconvolto quando scopre che dietro il suo rapimento c’è lo zampino di Luna.

Spoiler Beautiful, puntate italiane: Luna confessa a Li i suoi crimini

La Nozawa nel frattempo si imbatte in sua zia Li. La donna è ormai consapevole del fatto che a uccidere Tom Starr e Hollis è stata la nipote e la affronta. Luna non nega di essere l’autrice del duplice delitto al Giardino, ma accusa la zia di aver passato tutta la vita a osservare, mentre la vita di sua sorella Poppy (e di conseguenza anche la sua) era allo sbando.

La polizia nel frattempo trova Luna, e comunica a Poppy che le accuse contro di lei sono decadute.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Poppy è felice di essere stata scaginata, ma la sua gioia dura davvero poco. L’attimo successivo infatti scopre che l’autore dei delitti – che è stato arrestato è sua figlia Luna. Ma le sorprese per lei non finiscono qui: poco dopo scopre infatti he la figlia – non solo ha commesso i due omicidi – ma ha anche agito in modo di far ricadere su di lei la colpa.

Steffy intanto è a casa, e con lei ci sono Finn, Ridge e Taylor. Tutti appaiono sconvolti dalla incredibile abilità della giovane Nozawa, che è riuscita a ingannarli con un atteggiamento dolce, dietro al quale si celava la sua mente criminale.

Quando Bill apprende la notizia, fatica a credere che la ragazza che considerava quasi come una figlia fosse in realtà una giovane manipolatrice e pericolosa. Will, Liam e Katie provano a sostenerlo in questo momento difficile.

R.J. appare sconvolto e si sente responsabile per aver introdotto Luna nella vita dei Forrester.