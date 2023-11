Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Steffy, che si riconcilierà con Finn ma avrà in mente una vendetta che potrebbe colpire Sheila e qualcuno molto vicino a lei. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Steffy e Finn di nuovo insieme

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy scoprirà che il marito non è morto. La giovane Forrester e Finn si riconcilieranno e torneranno insieme nella casa sulla scogliera. Mentre in Italia stiamo vedendo Steffy lasciare Los Angeles per prendersi del tempo, gli spoiler che arrivano dagli USA ci dicono che la giovane farà ritorno con Finn.

Ma il suo rientro sarà accompagnato da un grande desiderio di vendetta contro Sheila. La stilista sarà più agguerrita che mai e determinata a vendicarsi contro la suocera e farle pagare tutto il male che ha fatto alla sua famiglia.

Anticipazioni americane Beautiful, Sheila ha una relazione con Deacon

La perfida rossa è riuscita a “intrappolare” Deacon in una relazione, ma Steffy è convinta che lo Sharpe non sia in grado di tenerla a bada. La figlia di Ridge verrà a conoscenza della relazione attraverso Liam, che telefonicamente la informerà del fatto che Finn le sta nascondendo che la madre e Deacon hanno una relazione.

Steffy deciderà di tornare nonostante sia a conoscenza che la pericolosa suocera è ancora in circolazione, e dichiarerà pubblicamente di non temere Sheila Carter.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: il piano di vendetta di Steffy

Pur di difendere il suo amore e il suo matrimonio, la giovane Forrester sarà pronta a combattere contro Sheila, e cercherà di di crearle una trappola. In questo piano di vendetta però – oltre che la perfida suocera – potrebbero essere compresi anche i Finnegan e Liam, colpevoli a loro modo di non averla protetta.