Dopo un periodo di tempo abbastanza lungo trascorso a Parigi, Thomas Forrester farà ritorno a Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful, lasciando di stucco i protagonisti e i fans con una sorpresa davvero inaspettata. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: il ritorno di Thomas

Sapevao bene che quello di Thomas Forrester non sarebbe stato un addio definitivo al cast della serie americana, e infatti – dopo molti mesi di assenza – il figlio di Ridge si appresterà a tornare a Los Angeles. Il ragazzo però non arriverà da solo.

Insieme a lui ci sarà ovviamente Douglas, ma anche Paris Buckingham!

Ben presto scopriremo che – durante il soggiorno parigino – tra i due sarà scoppiata la passione e che lo stilista e la sorella di Zoe si saranno fidanzati.

Hope delusa nelle prossime puntate Beautiful

La persona più sconvolta dalla notizia del fidanzamento dello stilista sarà Hope Logan. La figlia di Brooke dichiarerà di non aver mai dimenticato il legame speciale che si era venuto a creare tra lei e il fratello di Steffy, e di non aver mai più trovato nessuno capace di supportarla sia sul piano professionale che in quello affettivo, dopo la partenza di Thomas.

Nel momento in cui lo stilista rimetterà piede nella città americana, Hope sarà in una fase in cui l’attrazione per Finn rischierà di portarla a compiere l’ennesimo colpo di testa. Tuttavia la giovane – parlando con il suo ex – non faticherà ad ammettere di aver bisogno solo di lui al suo fianco per annientare il senso di disorientamento che l’avrà colpita subito dopo la sua partenza.

A quel punto però, per la giovane Logan arriverà la doccia fredda: scoprirà infatti che Thomas avrà accantonato definitivamente l’idea di una loro possibile relazione, ma che sarà invece sentimentalmente impegnato con Paris.

News Beautiful: Douglas chiama Paris “mamma”

A dimostrazione di quanto sia solida la relazione tra Paris Buckingham e Thomas Forrester arriverà anche la testimonianza di Douglas, che si rivolgerà alla nuova fiamma del padre chiamandola “mamma”. A quel punto apparirà evidente perfino a Hope che il suo ex avrà scelto di costruirsi un futuro affettivo senza di lei, e proverà a rassegnarsi e ad accettare la sua scelta.

Questa consapevolezza spingerà la giovane a riflettere anche sul fatto che lei difficilmente sarebbe riuscita a ricambiare appieno i suoi sentimenti, e dimenticare gli eventi del passato. Assieme a questa nuova riflessione, nella mente di Hope si farà strada il desiderio verso Finn: un pensiero che rischierà di mettere seriamente in pericolo il matrimonio tra il medico e Steffy.

E se il ritorno a Los Angeles di Thomas e Paris assumerà il sapore di una visita “toccata e fuga”, l’attrazione di Hope per Finn sarà destinata a occupare per diverse settimane le trame centrali della soap a stelle e strisce.