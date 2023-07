Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Thomas e Hope, e su un “bacio” scambiato sotto i cieli di Roma che non piacerà affatto a Liam. Vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, il cast nella città eterna

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che proprio in questi giorni il pubblico oltreoceano sta assistendo alle scene girate in Italia lo scorso maggio. Dalle colline di Hollywood il cast si era infatti trasferito a Roma per girare alcuni episodi che i telespettatori statunitensi stanno vedendo in questi giorni, e che arriveranno sui nostri teleschermi a primavera 2024.

Nelle puntate romane di Beautiful Carter consiglia a Ridge di fare una passeggiata per Roma con Brooke. Quando lo stilista e la Logan sono davanti al Colosseo, lei si lascia andare a una considerazione, paragonando il monumento che è lì da secoli all’amore che la lega allo stilista.

Brooke chiede a Ridge di non rinunciare al loro amore, e gli fa notare che sono fatti l’uno per l’altra. La Logan senior vuole sorprendere il marito e decide di contattare Andrea Bocelli per organizzare uno spettacolo esclusivo per Ridge e arrivare al suo cuore. L’esibizione organizzata da Brooke ha l’esito sperato: Ridge è profondamente colpito dal gesto di Brooke e dalla voce del tenore.

Anticipazioni americane Beautiful, Liam arriva a Roma

Lo Spencer dapprima si dichiara fiducioso del suo rapporto con Hope, ignorando i consigli di chi ha cercato di metterlo in guardia, insistendo sul fatto che un viaggio di lavoro sotto i cieli di Roma, avrebbe potuto portare molte insidie tra Thomas e Hope.

Tuttavia Liam alla fine decide di fare una sorpresa alla moglie, e con il suo jet privato arriva in Italia. Ma ad avere una sorpresa è lui, ed è tutt’altro che piacevole.

Liam vede Hope e Thomas scambiarsi un bacio davanti al Colosseo ed è furioso per ciò che ha visto, tanto da confidare i suoi problemi di cuore a Steffy. La figlia di Ridge cerca di stare accanto all’ex marito, che deve affrontare Hope dopo la scoperta del tradimento.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Liam vuole divorziare da Hope

Il matrimonio tra Hope e Liam subisce un brusco contraccolpo, e lo Spencer non sembra disposto a prendere alla leggera quel bacio che la moglie e Thomas si sono scambiati all’ombra del Colosseo.

Come andrà a finire questa storia? Hope afferma di amare Liam e di provare solo un’attrazione fisica per Thomas, ma Liam riuscirà a perdonare questo bacio? Stavolta tocca a lui decidere. L’unica cosa sicura – al momento – è che il pubblico americano non avrebbe mai voluto vedere un epilogo così, e dai tantissimi fans sono arrivate critiche per questo colpo di scena che nessuno avrebbe mai voluto vedere.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.