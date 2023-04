Roma è stata scelta come set per alcune scene delle prossime puntate di Beautiful. La serie americana, che ormai ha superato negli Stati Uniti oltre 9 mila episodi, torna a essere ambientata in Italia. È stata infatti scelta la Capitale per mostrare le bellezze del nostro Paese che faranno da sfondo alle storie dei protagonisti.

Vediamo nel dettaglio quali sono i giorni delle riprese e quali attori faranno parte degli episodi italiani. Episodi che vedremo in onda, sempre su Canale 5, solo il prossimo anno.

Il cast di Beautiful in Italia: tre giorni di riprese a Roma

Beautiful torna ad essere ambientata in Italia per qualche puntata dopo esserci stata già due volte in passato. Nel 2013 erano stati girati 10 episodi in Puglia (tra Polignano a Mare, Alberobello e Fasano) mentre nel 2002 era stata scelta la Liguria (con ambientazioni tra Portofino e Camogli) e il Lago di Como. Questa volta sarà la città eterna a fare da cornice al cast di Beautiful.

Come rivelato da The Hollywood Reporter Roma, le scene saranno girate tra il Colosseo, Piazza Navona (in cui è prevista una sfilata di moda) e Piazza di Spagna. Saranno tre i giorni di ripresa: dal 15 al 17 maggio 2023. Sette invece gli attori del cast che parteciperanno alle scene italiane. Si tratta di Katherine Kelly Lang (Brooke); del “nuovo” Ridge, Thorsten Kaye; di Jacqueline MacInnes Wood (Steffy); Annika Noelle (Hope); Scott Clifton (Liam); Matthew Atkinson (Thomas) e di Carter (Lawrence Saint-Victor). Ci sarà anche il produttore e autore storico della serie Bradley Bell.

Omaggio ai doppiatori italiani della soap

È previsto inoltre un omaggio ai doppiatori italiani della soap che appariranno fisicamente nell’episodio e non solo con la loro voce. Sono anche in corso casting per includere ulteriori “volti noti” italiani.

Il successo di Beautiful

La soap, nota con il titolo di The Bold and the Beautiful, è tra le più seguite al mondo: è trasmessa in oltre 100 paesi e vanta circa 300 milioni di telespettatori al giorno. In onda da 36 anni e 9 mila puntate, continua ad affascinare grandi e piccoli con le sue storie legate alla famiglia Forrester. Intrighi e misteri si svolgono nella loro prestigiosa maison a Los Angeles dove ci sono continui colpi di scena.

In Italia viene trasmessa dal 1990: l’appuntamento è dal lunedì al sabato alle ore 13,40 e la domenica alle ore 14 su Canale 5.