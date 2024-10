Momenti di grande tensione ci attendono nei prossimi episodi Beautiful. Una nuova storyline prenderà il via nel momento in cui Taylor cadrà a terra sotto gli occhi preoccupati dell’ex marito. Quale male oscuro affliggerà la dottoressa Hayes? Ridge Forrester vorrà vederci chiaro.

Trame americane Beautiful: Taylor sviene davanti a Ridge

Quali motivi hanno riportato Taylor a Los Angeles? Già in un precedente articolo vi avevamo svelato che alla base della sua decisione di rientrare nella metropoli californiana c’era la consapevolezza di avere ormai poco tempo da vivere. La dottoressa Hayes sarà quindi spinta a tornare dal desiderio di trascorrere più tempo possibile con i suoi cari.

Tuttavia non sarà emotivamente preparata ad assistere alla vista di un momento di vicinanza tra l’ex marito e Brooke, e finirà per reagire in modo inaspettato. Taylor crollerà a terra davanti agli occhi preoccupati di Ridge e della Logan.

Ridge sospettoso nei prossimi episodi Beautifui

La psichiatra avrà preferito tenere per sé la terribile diagnosi, ma non riuscirà a eludere le domande di Ridge. L’ex marito vorrà vederci chiaro nel malessere di Taylor e la obbligherà a dirgli come stanno davvero le cose.

La dottoressa Hayes gli rivelerà così di essere afflitta da scompenso cardiaco, una diagnosi che le lascerà ben poche speranze. Davanti alle domande dello stilista, la donna ammetterà di essere giunta da sola a questa conclusione.

“Sono una donna di scienza, so riconoscere i sintomi“

Con queste parole Taylor giustificherà la sua auto diagnosi. Ridge le farà però notare che una donna di scienza dovrebbe sapere che solo esami approfonditi possono dare una diagnosi sicura, e che i test potrebbero anche ribaltare quella “dettata” dal solo intuito.

La diagnosi di Taylor fa tirare un sospiro di sollievo ai fans Beautiful

I fans americani Beautiful (e tra qualche mese anche quelli italiani) tireranno un sospiro di sollievo dopo che la dottoressa Hayes avrà fatto dei test specifici che ribalteranno completamente l’autodiagnosi.

Proprio come ipotizzato da Ridge infatti, si scoprirà che Taylor non soffre di scompenso cardiaco ma di un’altra patologia, altrettanto reale, ma dagli esiti meno drammatici. La malattia diagnosticata a Taylor sarà quella di “sindrome da cuore infranto”. Si tratta di un disturbo che causa accelerazione cardiaca e mancanza di respiro in presenza di trauma emotivo, scatenando una reazione che potrebbe facilmente essere scambiata per un infarto.

Alla vista di Ridge con Brooke, Taylor avrà una sorta di attacco di panico, e sarà il modo in cui il suo corpo “esprimerà” il dolore per la fine della sua storia con il Forrester, mettendo in evidenza che – neppure a distanza di anni – la ferita si sarà rimarginata. Pur trattandosi di una patologia “invalidante” sembra improbabile che possa esporre Taylor a un rischio fatale.