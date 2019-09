Caduta accidentale o la verità è un’altra? Puntata di indagini, quella di Beautiful in tv oggi, martedì 24 settembre 2019. Il detective Sanchez, infatti, ha cercato di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti mentre Ridge ha confessato di aver spinto Bill giù dal balcone, anche se non con l’intenzione di ucciderlo… Ecco il video Mediaset ufficiale, con la puntata intera di oggi di Beautiful, da rivedere in streaming on demand.