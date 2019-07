Rapporti a rischio e toni forti. Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 5 luglio 2019, Brooke ha accusato Steffy di aver manipolato suo padre. Ecco perché, con frasi dal tono fermo, la Logan le ha intimato di non provare più a rovinare la vita e il futuro di sua figlia Hope. Qui, in apertura, il video Mediaset con la puntata intera di “Bold and Beautiful” in onda questo venerdì pomeriggio su Canale 5. Qui nel link, invece, le anticipazioni e le precedenti puntate della soap opera, da rivivere in streaming on demand.