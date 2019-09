Beautiful: la puntata di oggi, lunedì 9 settembre 2019 (video Mediaset)

Verità taciute? Nella puntata di Beautiful in tv oggi, lunedì 9 settembre 2019, protagonisti sono stati Bill e Brooke. Il motivo? Ignaro del comportamento tenuto da Ridge col giudice McMullen, Spencer si è rivolto alla Logan per scoprire maggiori dettagli. La donna, però, ha rischiato di rivelare tutta la verità a proposito della ‘sentenza’ sul piccolo Will. Come andrà a finire? Intanto che si scopra il da farsi, rivediamo l’odierna puntata intera di Beautiful, in questo nuovo video Mediaset di oggi.