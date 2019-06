La delusione del piccolo Will. Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 19 giugno 2019, Bill si è scusato col figlio per essere arrivato in ritardo. Will, però, ha chiarito di voler stare con la madre e di non aver più voglia di trascorrere del tempo con lui. Intanto, Steffy sembra abbia deposto l’ascia di guerra, con l’intenzione di creare un futuro migliore insieme a Liam e ad Hope. Qui il video Mediaset con l’intera nuova puntata della soap opera, da ripercorrere in streaming on demand.