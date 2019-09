Un nuovo matrimonio è in arrivo? Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 17 settembre 2019, Pam e Charlie hanno annunciato a Quinn ed Eric il loro fidanzamento. Intanto, Brooke sembra sempre più ‘divisa’ tra Bill e Ridge… Ecco il video Mediaset con l’intera puntata odierna di Beautiful, da visionare in streaming on demand. Qui, nei rispettivi link, ecco anche le anticipazioni sulle nuove puntate della soap opera, in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal 21 al 27 settembre.