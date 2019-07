Brooke sempre più vicina a Bill? Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 16 luglio 2019, la Logan è andata da Katie per pregarla di lasciar perdere la causa per la custodia esclusiva del piccolo Will. Riviviamo, allora, le nuove scene della soap opera di Canale 5, in questo video Mediaset ufficiale, da consultare in streaming on demand. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle trame delle prossime puntate, in onda sulla Rete-ammiraglia del “Biscione” dal 22 al 26 luglio.