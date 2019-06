Hope ha invitato Steffy al suo matrimonio. Non ci credete? Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 3 giugno 2019, la figlia di Brooke ha deciso di provare a mettere da parte tutti i rancori, portando di persona a Steffy l’invito per le nozze con Liam. La sua reazione? Ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, quanto trasmesso in data odierna nel pomeriggio di Canale 5. Qui anche le puntata intera della soap in onda sabato 1 giugno 2019.