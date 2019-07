Cosa ne sarà del piccolo Will? Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 15 luglio 2019, Brooke ha provato a persuadere Katie affinché si eviti la causa per la custodia esclusiva del bambino. Xander, invece, si è avvicinato ad Emma, che lo ha ringraziato per aver rispettato i suoi tempi. Ecco, allora, il video Mediaset con l’intero nuovo episodio della soap opera, da ripercorrere in streaming on demand qui su Super guida tv.