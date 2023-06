Ha raggiunto il successo grazie al personaggio di Liam Spencer nella soap opera Beautiful. Sono ormai 13 anni che l’attore Scott Clifton veste i panni di questo amatissimo personaggio che negli anni ha conosciuto un’importante evoluzione. Nella vita sentimentale di Liam, il triangolo è una costante. Liam si è spesso trovato ad essere conteso tra Steffy e Hope un po’ come Ridge con Taylor e Brooke.

Noi di Superguida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attore Scott Clifton a cui abbiamo chiesto quale sia stato l’aspetto dell’evoluzione del suo personaggio che lo ha colpito di più quest’anno. L’attore ci ha pensato su e poi ha dichiarato: “Trovo interessante il triangolo tra Liam, Hope e Thomas. Qui in Italia ancora non siete arrivati a quegli episodi ma stiamo cercando di capire cosa succederebbe se Hope scoprisse di essere stata presa in giro. Thomas diventerà sempre più cattivo e Hope si accorgerà che invece con Liam sta bene”.

Nella soap infatti ci sarà un momento di crisi tra Liam e Hope. Abbiamo chiesto a Scott qualche anticipazione in merito: “Thomas manipolerà Hope. Non è coinvolto sentimentalmente da lei. Dal canto suo, Liam si autodistruggerà e farà scelte sbagliate. Cosa succederà se Hope deciderà che Thomas per lei è meglio di Liam? E’ quello che stiamo cercando di capire”.

Riguardo il successo della soap che ad oggi ha conquistato un importante primato tagliando il traguardo delle 9000 puntate, l’attore ha spiegato: “Ho sviluppato tre teorie in merito. La prima riguarda il doppiaggio. L’attore italiano che presta la voce a Liam ha fatto un lavoro egregio. Il lavoro del doppiatore è importante perché quando fatto male il telespettatore viene portato fuor strada. La seconda è che Beautiful viene girata in una città reale, Los Angeles. Il fatto che non si tratti di una città inventata o fittizia fa pensare allo spettatore che in qualsiasi momento, recandosi a Los Angeles, potrebbe imbattersi in Ridge, Brooke, Liam e Hope. Il terzo motivo è che la moda da sempre appassiona il pubblico. La soap fa apparire normali persone privilegiate che pur avendo tutto compiono errori finendo anche per autosabotarsi”.

Scott Clifton ha recitato anche in un’altra serie di successo, General Hospital. Proprio di recente, è venuta a mancare l’attrice icona Jacklyn Zeman nota per il ruolo di Roberta Spencer. L’attore ha voluto ricordarla: “La ricordo bene anche se non ho avuto modo di lavorare con lei quando ero sul set. Era gentile e dolce con tutti, sempre sorridente. Mi sarebbe piaciuto avere delle scene con lei”.