Beautiful, intervista a Matthew Atkinson: “Il primo giorno sul set sono scoppiato a piangere. Tra Thomas e Hope succederà qualcosa”

Matthew Atkinson è l’attore che veste i panni di Thomas Forrester nella soap americana Beautiful. Nelle scorse settimane, l’attore è venuto a Roma per girare assieme al resto del cast alcuni episodi della soap che continua ad appassionare il pubblico da 35 anni. Le anticipazioni rivelano che Thomas farà di tutto per allontanare il padre Ridge da Brooke ma a stanare il suo piano sarà la sorella Steffy.

Beautiful, intervista a Matthew Atkinson

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Matthew Atkinson a cui abbiamo chiesto come sia far parte di questa grande famiglia da ormai quattro anni: “Per me si tratta davvero di una famiglia. Penso che non ci sia altro modo di descrivere questo set. Non sempre capita di trovarsi bene con gli attori con cui si lavora. Questa sensazione di vicinanza l’ho provata dal primo giorno che sono arrivato sul set. Io e Jacqueline che nella soap interpreta Steffy ci siamo sentiti come fratello e sorella da subito. E’ qualcosa che non succede spesso”.

Per Matthew è stato emozionante entrare a far parte di questa soap che continua a tenere incollati ancora oggi milioni di telespettatori. L’attore ci ha rivelato un retroscena sul primo giorno di set: “Lo ricordo come un giorno strano. Mi sentivo nervoso perché dovevo girare la mia prima scena davanti a tutti. Dopo le riprese, mi sono sentito crollare e sono scoppiato in lacrime. A parte questo però incontrare gli altri attori mi ha aiutato a rompere il ghiaccio e a distendere i nervi. Via via le cose sono diventate più facili e giorno dopo giorno ho preso il ritmo”.

Matthew Atkinson ha qualcosa in comune con il suo personaggio. E’ stato l’attore a rivelarlo ai nostri microfoni: “Come Thomas, preferisco fissarmi un obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo. Cerco sempre di rimanere focalizzato su ciò che voglio. A volte l’atteggiamento di Thomas è eccessivo anche se dipende dal punto di vista che si adotta. Diventare ossessivo è sbagliato ma Thomas se ne accorgerà presto”.

Le anticipazioni americane rivelano che tra Thomas e Hope scoccherà la scintilla. Ricordiamo che Hope però è sposata con Liam. Insomma, un bel triangolo amoroso che si preannuncerà ricco di colpi di scena. L’attore che interpreta Thomas ha però negato che possa esserci un coinvolgimento sentimentale: “Succederanno molte cose tra Thomas e Hope. Bisognerà chiedersi però se è qualcosa che Thomas vuole veramente. Non lo so”.

Per festeggiare il traguardo delle 9.000 puntate, il cast di Beautiful ha girato a Roma nei posti più significativi della Capitale. Parlando dell’Italia, Matthew ha dichiarato: “Avevo già visitato Roma in passato. Ogni volta però è un’emozione diversa in quanto ti senti catapultato nella storia e per me che sono un uomo di fede è immancabile una visita alla Basilica di San Pietro. Per quanto riguarda il cibo, vado matto per la carbonara e se potessi la mangerei tutti i giorni”. Sul successo straordinario della soap, Matthew non ha dubbi: “La soap è riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori negli anni senza avere paura di dar vita a trame bizzarre. E’ capitato che qualche personaggio perdesse la vita e che poi resuscitasse. I fan amano anche l’eccessiva drammaticità dei personaggi a volte”.