Nuovi colpi di scena attendono i tantissimi fans di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo? Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Beautiful. trame e anticipazioni al 6 marzo

Li Nozawa intende fare di tutto per evitare che sua sorella Poppy possa in qualche modo alterare l’esito del test di paternità, e per questo motivo si resenta a casa di Bill e – facendo leva sulla sua preparazione medica – si offre di fare lei stessa lesame che dovrà dire se Spencer sia davvero il padre di Luna.

Quando l’imprenditore da il consenso inizia afare il test, e sono in molti ad attendere in trepidante attesa il suo esito. Oltre ai diretti interessati, anche R.J. e Katie mostrano una certa impazienza.

Steffy discute con Ridge nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo alla Forrester Creations si respira un’aria di forti tensioni. Ridge e Carter affrontano Steffy, che li accusa di appoggiare Hope e la sua linea di moda nonostante i deludenti risultati che questa presenta. Forrester però rimane della sua idea e continua a sostenere che sarebbe un errore chiudere la Hope for the future slla base dei dati ottenuti nell’ultimo anno.

Padre e figlia discutono, e quest’ultima è sempre più preoccupata per il futuro dell’azienda. Prova a suggerire a Ridge di occuparsi un po’ di più della gestione, ma lui preferirebbe dedicarsi a ciò per cui si sente portato, ovvero il design.

Poco distante da loro ci sono Hope e Brooke, che all’interno di una stanza attigua festeggiano la mancata chiusura della linea. Madre e figlia riflettono sugli sviluppi futuri della Forrester Creations.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Poco dopo si tiene una riunione nella quale Steffy – nonostante le discussioni avute con il padre poco prima – ribadisce che intende chiudere la Hope for the future. Brooke non è stata convocata e non può prendere le difese della figlia, ma ci pensa Ridge, che si oppone alla decisione di Steffy. Forrester comunica anche di voler lasciare il posto di co-amministratore nelle mani della figlia, per potersi dedicare alla creazione artistica.

Steffy però non se la sente di mandare avanti tutto da sola, anche a causa della situazione fa,miliare, e chiede a Carter di affiancarla.