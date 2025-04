Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo agli ultimi preparativi per quella che si preannuncia come la sfida del secolo nel campo della moda, e che vedrà Ridge ed Eric Forrester competere per aggiudicarsi il titolo di miglior stilista.

Beautiful, trame settimanali al 2 maggio

Il medico non ha buone notizie per Eric: sta morendo! La diagnosi del medico, che gli da solo pochi mesi di vita, fa precipitare Donna nella disperazione, e – subito dopo che lui se n’è andato – la costringe anche con un confronto con Katie, che nascosta ha ascoltato tutto. Quest’ultima insiste affinché la sorella informi Ridge delle reali condizioni di salute del padre, ma Donna è convinta che facendolo, peggiorerebbe la situazione.

Nel frattempo in ufficio Ridge e Brooke discutono con R.J. dell’importanza dell’equilibrio tra famiglia e creatività. Lo stilista intuisce che c’è qualcosa che non va e – ancora una volta – prova a spronare il figlio a parlargliene, ma R.J. sebbene sia tentato di farlo, non riesce a tradire il patto fatto con il nonno.

Il silenzio di R.J. infastidisce Ridge, che finisce per interpretare l’atteggiamento del padre come l’ennesimo capriccio narcisista. Ridge ritiene che la sua ostinazione sia solo uno spreco di tempo e risorse per l’azienda, visto che sarà lui a vincere la sfida.

Spoiler Beautiful dal 26 aprile al 2 maggio: le parole di Eric hanno il sapore di un addio

Eric intuisce che anche Katie è al corrente della verità e prova a rassicurare sia lei che Donna dicendo loro che non intende arrendersi. Sebbene la sua salute stia rapidamente peggiorando, l’uomo si prepara alla sfilata d’alta moda che potrebbe essere il suo ultimo momento sotto i riflettori.

Il giorno che decreterà chi, tra padre e figlio, è il migliore si avvicina, e la tensione di tutti è alle stelle. Ridge Forrester è tesissimo, e si lamenta con Carter per avergli “portato sfortuna” dicendogli che ha già vinto, mentre Eric si complimenta con R.J. elogiandolo per la sua bravura e dedizione, anche se le sue parole hanno come il sapore di un addio.

Il ragazzo chiede spiegazioni al nonno, e quest’ultimo gli rivela ciò che gli è appena stato diagnosticato. Sconvolto all’idea di perdere il nonno nel giro di pochi mesi, R.J. si confida con Luna. Lei apprezza la sua sensibilità e lo incoraggia.

Arriva Lauren Fenmore nelle prossime puntate Beautiful

Alla Forrester arrivano Lauren Fenmore e la sua eccentrica accompagnatrice, Esther Valentine. Quest’ultima conquista subito Charlie, che in questo periodo è in crisi con Pam, nonostante il fatto che i suoi modi siano tutt’altro che avvezzi al lusso.

Eric accoglie affettuosamente Lauren ed Esther, mostrando alla vecchia amica e all’accompagnatrice alcuni suoi modelli in anteprima. Esther – che da sempre è un’ammiratrice di Eric – è felicissima di conoscerlo.

Subito dopo le due donne raggiungono Ridge. Lauren ironizza sulla competizione tra stilisti, mentre Esther è letteralmente incantata dal carisma di Forrester junior.

Beautiful, anticipazioni settimana 26 aprile – 2 maggio

La sfida tra padre e figlio è ormai alle porte, e i due stilisti sono intenti a perfezionare i loro modelli. Ridge apporta le ultime modifiche sotto gli occhi ammirati di Thomas e Hope, mentre Eric si fa aiutare da R.J. per perfezionare i suoi modelli.

Il pubblico non è al corrente della competizione, e il vincitore sarà decretato sulla base delle richieste ricevute per i modelli.

Cos’altro accadrà nella soap Mediaset?

Nonostante la tensione per i risultati che arriveranno dalla passerella, in molti si augurano che tutto questo finisca al più presto. Donna, Katie e R.J. non vedono l’ora che la sfida sulla passerella sia finita, e che Eric possa finalmente dedicarsi alla sua salute.

Anche Thomas attende che – dopo la sfida – l’azienda torni a investire su “Hope For The Future” che è stata momentaneamente accantonata per lasciare spazio e fondi a questa singolare gara.