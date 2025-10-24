Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 25 al 31 ottobre su Canale 5 assisteremo infatti alle conseguenze sulla morte di Sheila, e al tentativo di tutti di consolare Steffy e provare ad aiutarla a superare lo choc che questo evento le ha procurato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy ha ucciso Sheila per legittima difesa

In una notte in cui fuori c’era una forte tempesta, Steffy si è ritrovata a dover fronteggiare un pericolo immediato: Sheila si era introdotta di soppiatto nella sua abitazione sulla scogliera. In un clima carico di tensione, Sheila si è avvicinata a lei con fare minaccioso e – temendo che fosse armata e volesse ucciderla – Steffy l’ha colpita con un coltello, togliendole la vita.

Finn, sopraffatto dal dolore e dalla confusione, fatica a metabolizzare l’idea che la madre biologica sia morta proprio per mano di sua moglie, pur essendo ben consapevole dei numerosi crimini commessi da Sheila e del pericolo che lei ha sempre rappresentato per la famiglia.

Baker interroga Steffy nelle prossime puntate Beautiful

Quando la notizia si diffonde alla Forrester Creations, cala il silenzio: Ridge, Brooke, Carter, Thomas e Hope si confrontano sull’accaduto, ribadendo che Steffy ha agito solo per legittima difesa.

Il tenente Baker procede con l’interrogatorio e Steffy, ancora turbata, ripercorre ogni istante di quella notte drammatica.

Ridge si precipita dalla figlia per confortarla, ricordandole che Finn deve restarle vicino: anche se ha perso la madre biologica, si trattava comunque della donna che aveva tentato di uccidere entrambi e aveva più volte messo in pericolo la famiglia.

Beautiful spoiler: Finn non riesce a credere a quanto accaduto

Nel frattempo, Thomas informa Zende e RJ, che si mostrano profondamente scossi per il trauma che Steffy potrebbe aver subito, nonostante abbia agito per salvarsi la vita.

Hope, invece, cerca di avvicinarsi a Finn, che rimane sconvolto e incapace di accettare l’accaduto. Pur sapendo quanto Sheila fosse una minaccia, Finn non riesce a farsi una ragione del fatto che sia stata proprio Steffy a ucciderla. Hope lo esorta a non logorarsi e a concentrarsi sull’unica cosa davvero importante: stare vicino a sua moglie.

Intanto, a casa, Steffy, ancora sotto shock, osserva una squadra specializzata procedere con la pulizia delle tracce di sangue.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Li, stupita ma sollevata per la fine dell’incubo rappresentato da Sheila, raggiunge Finn in ospedale e lo incoraggia a sostenere Steffy, ricordandogli che, anche se ha agito per difendersi, togliere una vita lascia sempre una ferita profonda. Ringrazia il cielo che i bambini fossero assenti quella notte e rassicura Finn dicendogli che Hayes, che si trova da lei, sta bene. Tuttavia, Finn appare troppo sconvolto per trovare conforto nelle sue parole.

La notizia della scomparsa definitiva di Sheila, provoca un senso di sollievo in Eric, Donna e Ridge, anche se i tre non possono fare a meno di preoccuparsi per Steffy e per le cicatrici emotive che questo tragico evento le ha lasciato.