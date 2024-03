Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 9 al 15 marzo 2024 ci rivelano che arriva il giorno della presentazione della collezione “Hope for the Future”. Tra le persone presenti in sala manca però Liam. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas si dichiara a Hope

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 9 al 15 marzo – assisteremo alla presentazione della nuova linea di abbigliamento. Alla Forrester tutto è pronto per l’anteprima della nuova collezione “Hope for the Future”.

Katie e Steffy intrattengono la stampa e il pubblico presente alla sfilata, mentre Thomas è impegnato con Zende a dare gli ultimi ritocchi agli abiti e indicazioni alle modelle. I timori di Brooke e Liam sembrano rivelarsi fondati, perché Thomas non esita a dichiararsi a Hope, dicendole che vorrebbe andare oltre la semplice collaborazione professionale. Nel frattempo cresce l’attesa dei clienti per la sfilata.

Anticipazioni Beautiful, Liam preoccupato per il suo matrimonio

Bill e Wyatt cercano di dare qualche consiglio a Liam per difendere il suo matrimonio con la figlia di Brooke, proprio mentre a villa Forrester si svolgono i festeggiamenti per il grande successo dell’anteprima. Tutti si complimentano con Hope e Thomas, definendoli come una squadra protagonista di questo grande successo, mentre lei continua a chiedersi i motivi che hanno spinto Liam a non assistere alla sfilata.

Thomas cerca di distrarre Hope dall’assenza del marito e tenta di baciarla, ma la Logan rifiuta gentilmente il bacio, spiegandogli che non potranno mai essere una coppia anche nella vita privata.

Intanto Liam svela a Brooke i motivi che lo hanno tenuto lontano dalla sfilata, rivelandole di aver visto sua moglie abbracciata al figlio di Ridge. Lo Spencer esprime tutta la sua contrarietà riguardo alla presenza di Thomas nella loro vita familiare e ribadisce la sua convinzione che il giovane stilista stia manipolando Hope per un secondo fine.

Beautiful, trame al 15 marzo 2024: Hope rassicura Liam, Carter flirta con Katie

Tornata a casa Hope cerca di rassicurare il marito, assicurandogli che tra lei e Thomas c’è solo un rapporto professionale. Ovviamente omette di raccontare a Liam del tentativo di Thomas di baciarla.

Katie è sempre più al centro delle attenzioni di Carter. Il giovane avvocato della famiglia Forrester – dopo aver ufficializzato la sua rottura con Quinn – si mostra sempre più attratto dalla più giovane delle sorelle Logan.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.