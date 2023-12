Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 9 al 15 dicembre 2023 ci rivelano che Douglas sarà ancora conteso tra Thomas e Hope. Il Forrester junior però sembrerà più propenso a rispettare i desideri e i sentimenti della figlia di Brooke. Ques’ultima sarà preoccupata dalla decisione di Ridge di trasferirsi a casa di Eric, mentre Sheila metterà in pericolo la sua libertà e quella di Deacon avvicinandosi pericolosamente a Steffy. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali telenovela Beautiful: Douglas conteso tra Thomas e Hope

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 9 al 15 dicembre – vedremo il figlio di Ridge e Hope discutere ancora riguardo all’affidamento di Douglas. Pur continuando a sostenere che il figlio debba vivere con lui, Thomas apparirà più attento ai sentimenti e ai desideri di Hope. Quest’ultima inizierà a chiedersi se per il bambino non sia giusto vivere con il padre.

Mentre i due si confronteranno sul futuro di Douglas, Brooke discuterà con Ridge e continuerà a sostenere che il Forrester non dovrebbe fidarsi del figlio e che Douglas dovrebbe continuare a vivere con Hope e Liam.

Beautiful, spoiler al 15 dicembre: Ridge pronto a trasferirsi da Eric

Per poter sorvegliare Thomas, Ridge avrà intenzione di trasferirsi a casa di Eric. Una decisione che non piacerà affatto a Brooke, che non sarà disposta ad accettare che il marito si allontani di nuovo.

A evitare che Thomas rimanga solo con Douglas ci penserà Steffy, che continuerà ad organizzare ritrovi di famiglia a casa di Eric. Hope da parte sua sarà preoccupata per la lunga assenza del figlio adottivo, ma non sembrerà disposta a iniziare una battaglia legale per la sua custodia.

Intanto Liam e Brooke saranno sempre più convinti che dietro le richieste di Thomas vi sia lo zampino di Taylor e Steffy, e che madre e figlia agiscano insieme per riuscire a riunire la loro famiglia. Poco dopo a casa di Eric verrà organizzata una riunione di famiglia, alla quale Liam e Brooke non saranno invitati. Il marito di Hope e la Logan non prenderanno affatto bene la cosa.

Beautiful, spoiler americani: cos’altro accade?

Deacon accuserà Sheila di fare delle pazzie per vedere suo figlio, mettendo così a rischio la libertà di entrambi. L’ammonimento dello Sharpe però non fermerà la perfida rossa, che – dopo essersi travestita – si recherà a casa di Steffy per vedere Finn. La Carter osserverà di nascosto il figlio dalla porta finestra, fino a quando non giungerà Deacon che la obbligherà ad allontanarsi da lì.

Quando Steffy sorprenderà la Sharpe, lui sarà costretto a inventare una scusa per giustificare la sua presenza.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.