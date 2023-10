Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 7 al 13 ottobre 2023 ci svelano che ci attendono momenti emozionanti. Dopo le ultime vicende Finn riesce a sfuggire alla pazzia della sua madre naturale. Sheila è sconfitta e il dottor Finnegan può finalmente raggiungere Monaco per ricongiungersi con Steffy. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Finn è libero

Bill e Li raggiungono il rifugio di Sheila e liberano Finn. La perfida rossa è scioccata nello scoprire che Li è sopravvissuta e che ora è davanti a lei e la sta affrontando, forte anche del fatto che lei sia legata a una sedia. Nel frattempo Liam racconta a Hope la storia di Finn e Li, poi contatta il capitano Baker e gli fornisce l’indirizzo di Sheila. La Carter sembra ormai sconfitta, ma un nuovo colpo di scena capovolge tutto. Mike entra nella stanza e colpisce Li. La donna cade a terra stordita, e lui può liberare Sheila. La Carter riesce così a fuggire, mentre Mike viene bloccato da Li.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 13 ottobre

Bill si offre di accompagnare Finn a Monaco. Liam e Hope tentano di contattare Ridge e Taylor per dirgli che Finn è vivo, mentre quest’ultimo chiama il numero di Steffy e le lascia un messaggio vocale, in cui le dice che sta arrivando.

Taylor e Ridge sono già a Monaco, dove parlano con il terapeuta che ha in cura la giovane. Il medico spiega loro che a volte Steffy ama passare del tempo da sola, motivo per cui al momento non conoscono la sua posizione esatta. Steffy è immersa in un bellissimo panorama e mentre lo guarda riflette su Finn, sul loro amore e sulla sua perdita.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Quando Bill riesce a contattare Ridge mette il telefono in vivavoce. Il Forrester e Taylor scoprono così che il genero è vivo, e sono felicissimi. Tutti cercano Steffy per darle la bellissima notizia, ma la ragazza sembra scomparsa. Finn – una volta arrivato a Monaco – inizia a correre per le strade nella speranza di incontrarla e finalmente la vede.

Dopo l’incredulità Steffy si rifugia tra le sue braccia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.