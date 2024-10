Hope sarà intenta a farsi perdonare da Thomas nelle prossime puntate di Beautiful. Nella settimana che va dal 5 all’11 ottobre la figlia di Brooke cercherà di chiarire la sua posizione con il giovane Forrester riguardo alle parole dure che ha usato nei suoi confronti durante una conversazione con la madre.

Hope ammette il suo errore nelle prossime puntate Beautiful

La Logan ammetterà con Thomas di aver sbagliato a usare parole così dure su di lui parlando con Brooke e sottolineerà la sua fiducia in lui. Thomas si mostrerà comprensivo e accetterà serenamente il fatto che Brooke continui a non avere fiducia in lui.

Nel frattempo Brooke – estremamente preoccupata per Hope – si confiderà con Taylor. La psicologa però faticherà a comprendere i motivi della sua ansia riguardo alla collaborazione professionale dei loro figli, e da parte sua continuerà a sostenere Thomas. Le confidenze di Brooke racchiuderanno solo una parziale verità, e la donna si guarderà bene dal dire all’amica che in realtà sospetta che sia Hope ad essere attratta da Thomas, e non il contrario.

Beautiful, trame all’11 ottobre della soap americana

Wyatt cercherà di far capire a Liam che deve smettere di lasciarsi ossessionare dalla gelosia verso Thomas e cercare piuttosto di riconquistare l’intimità con sua moglie. Hope nel frattempo insisterà per rassicurare Thomas di non pensare di lui le cose orribili che avrà detto a Brooke, e di essere estremamente felice per tutti i suoi cambiamenti che staranno dando frutti sia nella vita professionale – con il successo della nuova collezione – che nella vita privata, con il recupero del rapporto con Douglas.

Bill intanto inviterà Liam a non abbassare mai la guardia con il giovane Forrester. Il magnate non riuscirà a smettere di sperare in un ritorno di Katie, nonostante che la sua ex moglie stia vivendo con Carter una relazione che non sembrerà affatto mostrare segni di cedimento.

Beautiful spoiler settimana 5 – 11 ottobre: Brooke affronta Hope, Thomas si sfoga con Taylor

Dopo essere riuscita abilmente a distogliere l’attenzione di Taylor dalle sue vere preoccupazioni, Brooke si confronterà con sua figlia Hope, intenzionata a scoprire quali siano i veri sentimenti che la ragazza nutrirà per Thomas. Le opinioni negative delle figlia, e poi il successivo ritrattare le sue parole, non avrà certo convinto Brooke. I sospetti della Logan sembreranno trovare conferma nella reazione di Hope, e una volta capito che la figlia nutrirà un interesse per il figlio di Ridge, la donna la spingerà a parlare. Ovviamente Hope negherà, ma al tempo stesso si dirà rammaricata dal fatto che Thomas l’abbia sentita parlare male di lui.

Nel frattempo Thomas si confiderà apertamente con sua madre, dichiarandosi frustrato dal fatto che Brooke sembri non riuscire a dargli più fiducia. La psicologa resterà molto delusa dal comportamento dell’amica e inizierà a non fidarsi più di lei.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke si allontanano

Un tempo rivali, poi amiche, Brooke e Taylor sembreranno essere ormai vicine a una nuova rottura e stavolta non c’entrerà affatto Ridge. I loro screzi nasceranno dopo il colloquio della dottoressa Hayes con il figlio. La donna farà fatica a comprendere i motivi che avranno portato Hope a screditarlo davanti a sua madre.

Brooke capirà che Taylor si starà avvicinando troppo alla verità e – per allontanare i sospetti dalla figlia – svierà l’attenzione su di sé, esagerando la sua diffidenza nei confronti del ragazzo.

Beautiful, cos’altro accade?

Liam si recherà a casa di Steffy per trascorrere una serata con la figlia. Mentre si troverà lì, il ragazzo riceverà una telefonata della moglie, che lo informerà che farà tardi al lavoro con Thomas. Liam a quel punto si lascerà andare a un lungo sfogo con Steffy, che a quel punto deciderà di condividere con lui le sue sensazioni.

La Forrester dirà a Liam che – secondo lei – è Hope a essere attratta da suo fratello, cercando così di mettere in guardia il padre di sua figlia per il quale nutre grande affetto, ma anche di proteggere Thomas tutelando quell’equilibrio mentale faticosamente riconquistato. Liam si rifiuterà di credere ai sospetti di Steffy, e difenderà la moglie a spada tratta.