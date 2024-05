Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 25 al 31 maggio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo al fallimento della sfilata per la presentazione della nuova linea “Hope for the future“. Gli scarsi risultati ottenuti spingeranno Hope a chiedersi se sia il caso di richiamare Thomas nel team. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: recensioni negative per la nuova collezione

Eric e Zende rimangono delusi dalle pessime recensioni che arrivano sui modelli creati per l’ultima sfilata. Thomas – dopo aver letto la ultime notizie sulla nuova linea di abbigliamento – confida a Paris di essere sicuro che presto lo pregheranno di tornare alla Forrester. Intanto Hope – affranta dopo le recensioni negative – si chiede se sia il caso di richiamare il Forrester junior nella sua squadra. Sembra proprio che le “premonizioni” di Thomas siano esatte. Il ragazzo viene infatti convocato in ufficio dalla sorella Steffy. La “Hope for the Future” rischia il fallimento e la figlia di Ridge deve prendere provvedimenti. Hope inizia a pensare di seguire il consiglio di Paris, che le consiglia di richiamare anche Thomas alla Forrester. Se all’inizio l’idea di una nuova collaborazione con il figlio di Ridge sembrava non piacerle affatto, adesso è costretta a rivedere le suo decisioni alla luce delle recenti recensioni negative. L’unica soluzione per salvare l’intera collezione sembra essere quella di accogliere nuovamente Thomas in squadra, ma quando tenta di proporlo a Steffy, lei la dissuade.

Anticipazioni Beautiful, Brooke affronta Bill, Sheila va da Deacon

Brooke lascia la casa di Bill dopo che quest’ultimo ha espresso un netto rifiuto a lasciare Sheila. La Logan se ne va giurando che non si arrenderà finché Sheila non sarà finita dietro le sbarre.

Sheila va a trovare Deacon a “Il Giardino” e gli dice di avere una relazione con Bill. Lui rattristato le chiede se ami davvero il Forrester o se si stia semplicemente servendo di lui. Lei dirotta la conversazione e si complimenta con Deacon per aver acquisito la gestione de “Il Giardino”.

Tuttavia anche per la Carter si prospetta una grande delusione. Quando lei dice a Finn di volersi riavvicinare a lui e alla sua famiglia, il medico le oppone un netto rifiuto. Non solo Finn non è disposto a consentirle di riavvicinarsi a loro, ma promette di fare di tutto affinché la perfida rossa possa finire di nuovo dietro le sbarre.

Spoiler Beautiful: Katie convince Bill?

Le cose sembrano mettersi male per Sheila Carter, anche perché Katie prova a far ragionare Bill sui pericoli che corre avendo una relazione con la rossa, e stavolta sembra toccare le corde giuste.

Intanto Taylor studia un modo per neutralizzare i ricatti di Bill, e medita di costituirsi alla polizia confessando di aver sparato a Bill.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.