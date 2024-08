Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 24 al 30 agosto? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano che il ritorno di Thomas come capo stilista della “Hope for the Future” porterà grandi benefici in azienda. Il figlio di Ridge sembra aver fatto passi da gigante nella sua creatività a livello professionale, e di essere cambiato anche a livello personale. Il giovane Forrester sembra non essere più ossessionato da Hope, ma Liam non può fare a meno di preoccuparsi, temendo che questo cambiamento non sia genuino.

Anticipazioni Beautiful: “Hope for the Future” destinata al successo

Nel corso dei prossimi episodi Beautiful Hope riunisce il team creativo – inclusi Zende e Paris – e si complimenta con tutti per il lavoro fatto sulla nuova collezione “Hope for the Future”. I suoi collaboratori stanno dando il massimo in vista del lancio della nuova linea, e il ritorno di Thomas come capo stilista sembra riuscire a dare il colpo vincente.

Il figlio di Ridge Forrester sembra aver trovato nuove ispirazioni durante la sua assenza dall’azienda, e le nuove idee di Thomas promettono di riscuotere grandi successi.

Beautiful, spoiler al 30 agosto: Thomas è davvero cambiato?

Il periodo di assenza “forzata” dall’azienda di famiglia sembra aver portato Thomas anche a un cambiamento interiore. Il giovane Forrester non sembra più ossessionato da Hope come in passato.

La figlia di Brooke e Thomas parlano della loro rinnovata collaborazione e di quanto siano felici di essersi ritrovati anche come amici, oltre che come genitori di Douglas. Il “nuovo” Forrester junior però non convince affatto Liam, che non può fare a meno di preoccuparsi perché è convinto che questo cambiamento non sia genuino e confida il suo disagio a Steffy.

La sorella di Thomas cerca di rassicurare Liam, dicendogli che non ha nulla da temere. Steffy gli assicura che il suo affetto per il fratello non ha offuscato la sua capacità di giudizio come amministratore dell’azienda, ribadendo che non avrebbe mai caldeggiato il suo ritorno alla Forrester se non fosse stata sicura della sua inversione di rotta. ma in realtà le fantasie di Hope su Thomas non vogliono darle tregua.

Se da un lato Liam può sentirsi rassicurato sul “pericolo Thomas” dall’altro dovrebbe iniziare a preoccuparsi dei sentimenti di Hope. La moglie infatti non riesce a smettere di fantasticare sul giovane Forrester. Le fantasia della giovane sembrano non volerle dare tregua, e mentre i due continuano a lavorare duramente al lancio della nuova collezione, Hope non può fare a meno di pensare a lui sotto un altro profilo.

Beautiful, trame al 30 agosto: Brooke racconta a Taylor una “mezza verità”

Nel frattempo Brooke e Taylor pranzano insieme a Il Giardino e parlano delle loro aspettative sentimentali per il futuro. Logan parla con la dottoressa Hayes della cena da sola con Ridge, omettendo di essersi intrattenuta con lui indossando solo la lingerie. Taylor è contenta della sincerità dell’amica – anche se un velo di diffidenza sembra attraversarle la mente – e dichiara di progettare anche lei una cena in famiglia con Ridge e figli.

Subito dopo la madre di Thomas e Steffy invita l’amica a dare un’altra possibilità a Hollis, che nel frattempo la invita a uscire con lui. Brooke però declina l’invito.

Beautiful, cos’altro accade?

Alla Forretser Liam e Thomas si confrontano con toni pacat, anche se Spencer continua a sostenere che non abbasserà mai la guardia poiché non crede nel suo cambiamento.

Intanto Steffy racconta a Hope di aver parlato con Liam, e la invita a ricordare quanto sia fortunata ad averlo come marito. La figlia di Brooke – agitata per le fantasie che ha su Thomas – prega Steffy di convincere Liam del fatto che Thomas sia davvero cambiato. Quest’ultima affronta nuovamente l’argomento con Spencer, e ribadisce che il rapporto tra Brooke e Thomas è solo professionale e che non ha nulla da temere.

Nel frattempo Thomas ringrazia Hope non solo per il ruolo che si è assunta nella vita di Douglas, ma anche per essere stata capace di perdonarlo dopo tutti i suoi errori e di avergli dato una seconda occasione, non solo come stilista, ma anche come amico.

Cosa accadrà? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la soap americana.