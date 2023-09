Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 23 al 29 settembre 2023 ci svelano che sarà Bill a trovare Li in stato confusionale e soccorrerla. La madre adottiva di Finn è una delle poche che può aiutare le autorità a localizzare Sheila. L’altro è Mike, la guardia carceraria che ha aiutato la rossa a fuggire. Quest’ultimo viene arrestato nelle prossime puntate di Beautiful. La latitanza di Sheila è ormai giunta al capolinea? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Finn tenta la fuga

Il dottor Finnegan si riprende velocemente, e insieme alle forze arriva la consapevolezza di essere prigioniero nelle mani di una donna squilibrata. Il desiderio del giovane di allontanarsi prima possibile da lì per riunirsi alla moglie Steffy e al figlio lo spinge a elaborare un piano di fuga, ma il suo tentativo fallisce.

Sheila decide così di iniettargli un sedativo per renderlo più mansueto, mentre insiste nell’affermare che quanto accaduto quella notte è stato solo un incidente: lei non avrebbe mai potuto sparare volutamente a suo figlio! Sheila spera ancora di riuscire a conquistare l’amore del figlio naturale, ma lui non potrà mai dimenticare che la donna non ha esitato a sparare contro di lui e Steffy.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 29 settembre

Mike Guthrie è preoccupato e teme di essere scoperto dalla polizia. Per questo motivo propone a Sheila di lasciare Finn al suo destino e fuggire insieme, ma la donna non se la sente.

I timori di Mike sono confermati, e la guardia carceraria viene arrestata quando Ridge e Brooke riconoscono in lui il vecchio alleato della Carter, facendo così venire alla luce il suo passato e il ruolo che l’uomo ha avuto nella fuga di Sheila.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Bill Spencer si imbatte in una signora in apparente stato confusionale, mentre torna a casa con i figli dopo una cena in un locale sul molo. Preoccupato per le condizioni della donna decide di portarla a casa e farla visitare. Bill non ha mai avuto modo di incontrare prima la madre adottiva di Finn e non può sapere che quella donna è proprio Li. A visitarla arriva il dottor Jordan Armstrong. Nel frattempo Finn scopre che Sheila ha cercato di uccidere anche la sua madre adottiva, e giura vendetta alla donna che lo messo al mondo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.