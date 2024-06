Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 22 al 28 giugno 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla delusione di Thomas. Dopo che il giudice aveva disposto l’affidamento del piccolo Douglas a zia Steffy, il Forrester junior aveva pensato di poter vedere suo figlio liberamente. Purtroppo però non sembra che le cose stiano esattamente così.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy e Finn cacciano Thomas

Thomas irrompe a casa di sua sorella Steffy per vedere Douglas, ritenendo di non dover chiedere il permesso per far visita a suo figlio. Steffy però lo ferma, dichiarando che intende mantenersi imparziale sulla tutela del nipote.

Il figlio di Ridge si irrita davanti alle parole della sorella e alza la voce. Interviene Finn che lo invita ad andarsene.

Prima di andarsene Thomas minaccia Steffy e Finn, gridando loro che non potranno impedirgli di vedere suo figlio quando vuole. Ora che Douglas vive a casa di sua sorella, Thomas pretende di poterlo vedere liberamente, senza dover prima chiedere alcun permesso.

Steffy e Finn però rimangono fermi sulla loro posizione per proteggere Douglas da ulteriori traumi e impediscono a Thomas di vedere suo figlio senza prima averne parlato con loro.

Anticipazioni Beautiful, Hollis flirta con Brooke

Brooke e Taylor pranzano insieme a “Il Giardino”. A servirle è Hollis, un cameriere giovane e affascinante che – secondo Taylor – si mostra molto interessato a Brooke.

La dottoressa Hayes scherza sul fatto che Brooke sta flirtando con Hollis, ma lei nega. Poco dopo però, un’inaspettata richiesta di Hollis sembra dare ragione a Taylor. Il cameriere chiede infatti a Deacon il permesso di frequentare Brooke.

Al ristorante “Il Giardino”, quando Hollis porta a Brooke il pranzo – ordinato intenzionalmente da Taylor – ne approfitta per invitarla a cena. Hope e Taylor osservano la scena, stupite e divertite al tempo stesso. Contro ogni previsione alla fine Brooke accetta.

Spoiler Beautiful: Taylor cerca di mediare tra Steffy e Thomas

Tra Thomas e Steffy c’è una forte tensione a causa di Douglas. Il giovane pensa di avere il diritto di vedere suo figlio quando vuole, e davanti al rifiuto della sorella pensa che lei lo abbia tradito, e che stia cercando di allontanarlo da lui.

In questo momento così delicato Paris cerca di stare vicino a Thomas, e Taylor prova a mediare tra i suoi due figli.

Anche Hope, Liam e Brooke parlano della complicata situazione del piccolo Douglas.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.