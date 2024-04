Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 20 al 26 aprile 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alle conseguenze dell’inganno di Thomas, che per lo stilista della Forrester Creations saranno drammatiche. Il ragazzo verrà licenziato dal padre Ridge. Nel frattempo Sheila si intrufolerà in casa di Finn e Steffy e verrà sorpresa dal figlio. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas fuori dalla Forrester Creations

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 20 al 26 aprile – assisteremo alle inevitabili conseguenze dell’inganno messo a punto da Thomas ai danni della sua matrigna Brooke. Dopo aver scoperto che non era stata la Logan a fare la telefonata ai servizi sociali, bensì il figlio, Ridge decide di convocare il consiglio della Forrester, per decidere il destino di Thomas.

Il verdetto per il giovane stilista è devastante, perché nessuno sembra più disposto a dargli credito. Quando viene convocato in ufficio Thomas spende parole di scuse sincere, che però non bastano a far cambiare idea a nessuno. Sia Hope che Ridge gli comunicano che non ha più possibilità di riscatto. Thomas viene così privato del suo status di designer e licenziato dalla Forrester Creations da Ridge.

Anticipazioni Beautiful, Sheila terrorizza Steffy

Riflettori puntati anche su Sheila, che – dopo aver visto crollare la sua macchinazione per far credere a tutti di essere morta – è in fuga. La Carter è ancora in città, e decide di sfidare la tempesta per raggiungere la casa di Finn e Steffy. Mentre i due coniugi vivono un momento di intimità, Sheila toglie la corrente e si intrufola nella villetta.

Steffy – nel trovarsi davanti la suocera – è terrorizzata, e Finn cerca di proteggere la moglie. Sheila però giura di non voler fare del male alla donna, e prosegue affermando di essere tornata per far parte della famiglia. La Carter chiede scusa per gli errori del passato, ma Finn non le crede e cerca di immobilizzarla per poi chiamare la polizia.

Spoiler Beautiful: Bill si schiera con Sheila

L’arrivo di Bill potrebbe cambiare il destino di Sheila. Lo Spencer – sopraggiunto alla villetta di Steffy e Finn – si schiera dalla parte della Carter e invita il dottor Finnegan e darle una seconda possibilità.

Sheila è cambiata davvero? Sicuramente il fatto che – pur riuscendo ad avere un buon vantaggio nella fuga grazie al gesto di Deacon, che ha cancellato le immagini delle videocamere del Giardino che la riprendono – ha scelto di rimanere in città e mettersi in contatto con il figlio e la nuora. Tutto farebbe supporre che la perfida rossa sia veramente cambiata, e che il suo unico desiderio sia far parte della famiglia. Tuttavia la soap ci ha ormai abituato che niente è come sembra, e solo i prossimi episodi potranno rivelarci se Sheila sia diventata “buona” o se piuttosto abbia in mente un nuovo piano.

Beautiful trame fino al 26 aprile 2024, cos’altro accade?

Le famiglie Forrester, Logan e Spencer si riuniscono per festeggiare il Natale e Liam fa un discorso molto toccante sulle tradizioni. Eric invita la sua famiglia a intonare il tradizionale canto di Natale, ma a villa Forrester niente è più come prima. La delicata situazione di Thomas – ripudiato dal padre dopo il suo gesto – impedisce a tutti di vivere l’atmosfera festiva con gioia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.