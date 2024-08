Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 17 al 23 agosto? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano che Hope inizierà a sognare il rampollo di casa Forrester. Nel frattempo Brooke e Ridge si avvicineranno pericolosamente, dopo una serata trascorsa insieme.

Anticipazioni Beautiful: l’incidente di Hope

Nel corso dei prossimi episodi Beautiful, vedremo Hope e Thomas in una posizione “ambigua”. La scena che si troverà davanti Liam sarà quella che tante volte lo avrà accompagnato nei suoi incubi peggiori: Spencer troverà la moglie tra le braccia di Thomas.

In realtà si sarà trattato di un incidente, visto che la figlia di Brooke inciamperà sulla pedana nella quale starà sfilando con l’ultimo modello di abito creato da Thomas. Il figlio di Ridge cercherà di evitare che la giovane, cadendo, possa farsi male. Tuttavia Liam non sembrerà disposto ad accettare altra spiegazione e finirà per “travisare” quello che ha visto. Ma avrà davvero frainteso?

Il figlio di Bill accuserà Hope di essersi voluta riavvicinare a Thomas, riprendendolo a lavorare con lei per poi uscire dalla stanza.

Una volta rimasta sola, Hope si immaginerà di baciare Thomas. La giovane – a questo punto – penserà di assomigliare moltissimo a sua madre Brooke, e di essere come lei attratta da uomini poco raccomandabili.

Beautiful, spoiler al 23 agosto: Brooke e Ridge sempre più vicini

Brooke attenderà Ridge, Hope, Liam e i bambini a cena. Sua figlia però declinerà l’invito, decisa a recuperare il rapporto con il marito. Hope vorrà dimostrare a Liam che la passione tra loro è ancora viva, nonostante la presenza di Thomas nella loro vita. Sua madre si troverà così da sola con Ridge,e trascorrerà con il Forrester senior una piacevole serata.

Nel frattempo Taylor parlerà con Steffy e Thomas, e si dirà sicura che la sua amicizia con Brooke non terminerà con il ritorno di Ridge. La dottoressa Hayes sarà all’oscuro che la Logan si presenterà davanti allo stilista in intimo, confessandogli di aver fatto un patto con Taylor per tenersi entrambe lontane da lui.

Beautiful, cos’altro accade?

Hope si concederà a Liam, ma improvvisamente ripenserà a Thomas. La donna turbata lascerà in fretta lo chalet per rifugiarsi a casa di Brooke, e qui troverà sua madre di nuovo molto vicina a Ridge.

Hope rimprovererà sua madre, accusandola di aver rincorso uomini sbagliati e tradito la fiducia di Taylor, compromettendo la loro amicizia. Tuttavia il riavvicinamento tra Brooke e Ridge promette di aprire nuovi scenari sul loro futuro. Cosa accadrà? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la soap americana.