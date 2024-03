Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 16 al 22 marzo 2024 ci rivelano che Thomas e Hope festeggeranno il successo della sfilata, mentre Brooke non riuscirà ad accettare l’idea che Ridge voglia davvero annullare il loro matrimonio. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas e Hope festeggiano il successo della sfilata

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 16 al 22 marzo – assisteremo ai festeggiamenti di Thomas e Hope, che brindano insieme al successo della sfilata “Hope for the Future”.

A un certo punto però tra loro sembrano riaffiorare antichi sentimenti che rischiano di minare gli equilibri raggiunti a fatica. Poco dopo Liam si scusa con la moglie per non aver partecipato alla sfilata, e ribadisce il suo impegno a starle vicino. Nel frattempo lo sguardo angosciato di Ridge preoccupa i suoi figli.

L’uomo confida a Steffy e a Thomas di essere addolorato per le sofferenze di Brooke. I due ragazzi però lo incoraggiano a pensare solo alla sua nuova vita con Taylor, e alla sua famiglia che torna a riunirai dopo molto tempo.

Anticipazioni Beautiful, Brooke sospetta di Thomas?

Quando Brooke cerca di convincere Ridge a non chiedere l’annullamento del loro matrimonio, il Forrester appare irremovibile.

Entrambi sono all’oscuro delle manovre di Thomas, ma mentre lei non riesce a comprendere i motivi che possono aver portato il marito a questa decisione, lui rimane sulle sue posizioni.

Hope, Liam e Katie parlano della fine del matrimonio tra Brooke e Ridge, così come Thomas e Steffy, mentre Brooke inizia a sospettare che il figlio del Forrester abbia avuto un ruolo determinante in tutta la storia.

Beautiful trame al 22 marzo 2024, cos’altro accade?

“Se solo tu mi permettessi di starti vicino” con queste parole Bill confessa a Brooke che potrebbe renderla felice, se solo lei fosse disposta a cancellare Ridge dal suo cuore.

Deacon, che come Bill aveva “coltivato” la speranza di potersi riavvicinare alla Logan dopo la fine del matrimonio con Ridge, si concede una serata in gran segreto con Sheila al Giardino.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.