Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 16 al 22 dicembre 2023 ci rivelano che Brooke viene esclusa dalla cena di famiglia a casa di Eric. I festeggiamenti a villa Forrester si svolgono tra sospetti e malumori legati all’assenza della Logan. Sheila, nel frattempo, si avvicina a Finn e al piccolo Hayes senza essere vista. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Brooke assente alla riunione della famiglia Forrester

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 9 al 15 dicembre – vedremo la tradizionale cena della famiglia Forrester a casa di Eric. L’assenza di Brooke creerà malumore e sospetti. La donna – che non verrà invitata alla reunion familiare – si sfogherà con Katie e Donna. Le tre sorelle Logan parleranno della delicata situazione tra lei e Ridge, e delle interferenze di Taylor che sembra cercare di “ricucire” i rapporti con l’ex marito sfruttando il piccolo Douglas.

Il bambino sarà motivo di disperazione anche per la figlia di Brooke. Hope infatti, non riuscirà a riportarlo a casa. Thomas tornerà a insistere sul fatto che il bambino debba vivere con il padre biologico, mentre in realtà il suo pensiero sarà completamente incentrato su Hope. Thomas non smetterà di pensare a lei, provocando le reazioni di Liam. Anche lo Spencer sarà tra gli “esclusi” dalla cena di famiglia a villa Forrester e il fatto che Hope si recherà alla villa senza di lui desterà non poca gelosia.

Brooke e Taylor intanto non perderanno occasione per punzecchiarsi riguardo a Ridge e alla custodia di Douglas.

Beautiful, spoiler al 22 dicembre: Sheila si reca a casa di Finn e Steffy

Mentre Li e Finn discuteranno di quanto accaduto con Sheila, la Carter si recherà a casa del figlio e di Steffy. La perfida rossa deciderà di non seguire i consigli di Deacon e si avvicinerà alla casa per spiarli. Approfittando di un momento di assenza la perfida rossa riuscirà anche a raggiungere la culla dove dormirà il piccolo Hayes e lo prenderà in braccio.

Prima che Finn riesca ad accorgersi di lei, Sheila fuggirà via e tornerà da Deacon.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade nella settimana 16 – 22 dicembre?

La Carter racconterà allo Sharpe quanto avrà appena fatto, ammettendo di soffrire molto per la mancanza del figlio e del nipote. Lui comprenderà il suo dolore, e finirà per baciarla. Tuttavia non potrà fare a meno di ribadirle che non potrà avvicinarsi a loro senza mettere a rischio la libertà di entrambi.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.