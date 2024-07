Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 13 al 19 luglio 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante. Al centro dei riflettori ci sarà Thomas Forrester. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della “Hope for the Future”, e nonostante la reticenza di persone vicine alla giovane Logan, i due potrebbero tornare a lavorare fianco a fianco.

Anticipazioni Beautiful: Thomas capo stilista alla “Hope for the future”?

Il giovane Forrester sembra essere l’unico in grado di risollevare le sorti della “Hope for the Future”. La linea di moda stenta a decollare, e Steffy è convinta che il solo modo per salvare tutto il lavoro fatto sia quello di reintegrare il fratello come capo stilista.

La decisione di Steffy non viene accolta favorevolmente da Hope, che ricorda bene quanti problemi le abbia causato il figlio di Ridge in passato. Tuttavia il ragazzo giura di essere cambiato, e fa leva sui sentimenti di Hoper per il piccolo Douglas per cercare di convincerla. La Logan soffre molto la decisione del giudice di affidare il bambino a Steffy, e Thomas le fa presente quanto sarebbe importante – per il piccolo – vederli tornare a lavorare insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful, Liam prova a consolare Hope

Anche il marito della Logan cerca di infonderle fiducia, sostenendo che presto il piccolo tornerà a vivere con loro. Tuttavia anche Liam ha diversi motivi per essere turbato, e il primo è il comportamento di suo padre Bill.

Lo Spencer junior si interroga spesso sullo strano rapporto che c’è tra suo padre e Sheila, ed è sempre più convinto che il genitore non la ami. Torna così a parlare con lui, e in una discussione tra loro Liam affronta le sue perplessità con Bill.

Spoiler Beautiful: il tradimento di Sheila, le ammonizioni di Bill

Subito dopo che il ragazzo se n’è andato, Sheila torna a casa, dove trova Bill che la avverte “nessuno è mai riuscito a tradirmi senza pagare le conseguenze“. La rossa gli chiede se i dubbi sulla natura della loro relazione sono scaturiti a seguito della conversazione con Liam.

In realtà però la Carter è appena stata protagonista di un incontro intimo con Deacon, che le ha giurato di non rivelare mai a nessuno della loro relazione.

Bill rassicura Sheila, ma mette in chiaro che il loro rapporto rimarrà saldo a patto che lei gli sia fedele.

Spoiler Beautiful, trame al 19 luglio: Thomas reintegrato con l’avallo di Steffy

Lo psicanalista di Thomas afferma che ci sono stati notevoli progressi nel giovane Forrester, e insieme a Taylor si dichiara favorevole a una sua reintegrazione nella casa di moda. Quando Liam viene a sapere che Hope sta valutando la possibilità reintegrare Thomas in azienda, la implora di non farlo.

Liam ricorda a Hope i problemi che Thomas ha procurato in passato a tutta la famiglia. Alla fine, Hope sembra accettare il suo consiglio. Liam si reca con Wyatt a pranzo a “Il Giardino” e gli dice di aver convinto Hope a rinunciare a lavorare di nuovo con Thomas.

Ma le cose stanno andando diversamente, e per il giovane Forrester si riaprono le porte dell’azienda di famiglia. Dopo una sofferta decisione Hope riaccoglie Thomas nella squadra, con grande gioia di Douglas, Taylor e Steffy, e con la cauta approvazione di Brooke.

Il figlio di Ridge viene reintegrato come capo stilista di “Hope for the Future” con l’avallo di Steffy. Ma sarà cambiato davvero?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.