Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 13 al 19 aprile 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla reazione di Ridge davanti all’inganno di Thomas. Riflettori puntati anche sulle indagini di Finn, che lo portano ad avere la certezza che Sheila abbia solo inscenato la sua morte. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Thomas ripudiato da Ridge

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 13 al 19 aprile – assisteremo alle conseguenze inevitabili del gesto di Thomas. Steffy – sebbene sia ancora sconvolta per quello che ha architettato suo fratello Thomas ai danni di Brooke – è convinta che Taylor e Ridge continueranno a portare avanti il loro progetto di vita insieme.

Nel frattempo Thomas cerca di giustificarsi con suo padre, ma i suoi tentativi volti a ottenere il perdono di Ridge sembra non dare alcun effetto. Il Forrester non riesce a perdonare il figlio per ciò che ha fatto ai danni di Brooke, e per aver coinvolto anche Douglas nei suoi progetti di vendetta.

Anticipazioni Beautiful, Finn ha la certezza che Sheila è viva

Deacon è inquieto, e sa bene che sia lui che Sheila stanno rischiando molto. Nel frattempo Sanchez consegna a Finn i reperti organici della madre biologica, e il giovane medico ha la conferma dei suoi sospetti.

Insieme alla moglie Steffy, Finn si reca a casa di Deacon per raccontargli la sua teoria a proposito della messinscena di Sheila e per indagare su un suo possibile coinvolgimento nella latitanza della donna. Steffy e Finn chiedono a Deacon se abbia idea di dove possa nascondersi la donna, dal momento che dall’analisi dei reperti organici condotto da Finn sono convinti che sia ancora viva e abbia solo inscenato la sua morte.

Beautiful trame fino al 19 aprile 2024, cos’altro accade?

Brooke non nasconde a Carter che sarebbe felice se lui e Katie si mettessero insieme. Quando Bill fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare insieme, rimane deluso. Katie ha infatti saputo che Bill ha dichiarato a Brooke tutto il suo grande amore per lei, e si rifiuta di tornare con lui.

Liam cerca di calmare suo padre Bill che – dopo essere stato respinto da Katie e aver scoperto che lei e Carter si frequentano – si lascia andare alla rabbia. Bill in preda a un forte eccesso d’ira, indossa di nuovo la collana con la spada, simbolo del suo lato più distruttivo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.