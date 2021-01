Le anticipazioni di Beautiful dal 9 al 15 gennaio 2021 ci svelano che assisteremo alla fine del matrimonio tra Brooke e Ridge. Già da qualche tempo la coppia era in una profonda crisi: le opinioni diverse che avevano riguardo a Thomas, il figlio del Forrester, hanno finito per allontanarli sempre di più. A questo si è aggiunto il tradimento di Ridge con Shauna.

Anticipazioni Beautiful soap, trame puntate dal 9 al 15 gennaio 2021

La notte trascorsa con Shauna nella camera sopra al bar Bikini ha sicuramente contribuito in modo notevole a scrivere la parola fine nel matrimonio tra Brooke e Ridge, la Logan non è davvero riuscita a digerire quel tradimento ed ha così deciso di restituire a Ridge la fede nuziale.

A complicare la difficile situazione tra i due vi è poi la questione Douglas: da una parte c’è Brooke che vorrebbe che il piccolo fosse affidato a sua figlia Hope ed a Liam, mentre dall’altra c’è Ridge, convinto che la moglie stia facendo di tutto per portare via suo figlio a Thomas. Ma neppure Liam si mostra felice davanti alla prospettiva di adottare il bambino.

Quando Thomas si reca allo chalet per riprendersi Douglas Hope cede alla disperazione. Padre e figlio decidono di trasferirsi insieme a casa di Eric e Ridge ha un confronto con il padre riguardo alla decisione presa da Brooke di porre fine al loro matrimonio. Anche la Logan cerca di fare chiarezza su quel matrimonio andato in frantumi parlandone con Donna.

A confortare Ridge c’è la costante presenza di Shauna, che il Forrester apprezza particolarmente: con lei può confidarsi riguardo la dolorosa separazione da Brooke. La madre di Flo decide però di fare una piacevole sorpresa a Ridge facendosi trovare nella sua camera da letto. Anche la Fulton però potrebbe trovarsi a dover fare i conti con la gelosia, quando Quinn le confessa di avere avuto un flirt con Ridge.

Bill e Wyatt parlano del fidanzamento del ragazzo con Sally ed il magnate consiglia al giovane di pensarci bene, anche perché appare fin troppo evidente che Wyatt sta ancora pensando a Flo.

Spoiler e anticipazioni Beautiful: la decisione di Hope

La giovane Logan decide di assecondare Thomas, e lo fa all’insaputa di Liam. I suoi piani sono fin troppo chiari: il suo scopo è quello di convincere il Forrester junior a cedere e permetterle così di ottenere l‘affidamento di Douglas. Ma come reagirà Liam quando scoprirà di essere stato tenuto all’oscuro dei piani della moglie?

Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.