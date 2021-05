Le anticipazioni di Beautiful dal 8 al 14 maggio 2021 ci svelano che assisteremo alla scena finale del piano elaborato da Thomas per cercare di riconquistare Hope. Il giovane Forrester infatti chiederà a Zoe di sposarlo, contando sul fatto che la reazione di Douglas a questa notizia possa far cambiare idea a Hope.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 8 al 14 maggio 2021

La cena in famiglia organizzata da Thomas promette di riservare grandi sorprese. Prima tra tutte la proposta di matrimonio che il giovane Forrester farà proprio in quell’occasione a Zoe. Steffy verrà a sapere da suo padre di essere stata convocata anche lei per l’evento.

Vi sarà però chi ancora non riuscirà a credere alla sincerità dei sentimenti di Thomas: primo tra tutto Liam, che cercherà di mettere in guardia Zoe. Lo Spencer non tarderà a intravedere nel comportamento di Thomas il tentativo di fare leva sui sentimenti di Hope nei confronti di Douglas, e non mancherà di accusare il figlio di Ridge per aver organizzato questa messa in scena.

Neppure Brooke apparirà convinta della genuinità della decisione di Thomas e mentre tutti gli altri membri della famiglia si mostreranno entusiasti per la proposta di matrimonio lei continuerà a temere per i tentativi di manipolazione nei confronti di sua figlia.

Hope avrà il suo bel da fare nel tentativo di consolare Douglas, che non vorrà proprio saperne di Zoe. Invano cercherà di rassicurarlo assicurandogli che lei sarà sempre la sua mamma: Douglas sarà sereno solo se lei accetterà di sposare suo padre. Il cambiamento del piccolo preoccuperà molto Hope, che arriverà a cercare di fermare Thomas prima che questi faccia un passo avventato.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: Sally sarà licenziata?

La decisione di Ridge e Steffy riguardo al licenziamento di Sally sembrerà ormai essere presa e la ragazza rischierà di trovarsi senza lavoro, oltre che in condizioni di salute precarie. A frenare padre e figlia sarà però Katie, che essendo a conoscenza del fatto che alla giovane rimangono solo pochi mesi di vita pregherà i due Forrester di non licenziarla. Venuti a conoscenza delle condizioni di salute di Sally la convocheranno per comunicarle che lavorerà alla collezione d’alta moda sotto la supervisione di Ridge.

Anche Wyatt e Flo saranno davvero preoccupati per lei e, di comune accordo, decideranno di dirle una bugia che permetterà a Wyatt di starle vicino. Il ragazzo la convocherà nel suo ufficio e le racconterà di essersi lasciato con Flo e di voler tornare con lei. I due si abbracceranno.

Riusciranno davvero Wyatt e Flo, con questa piccola bugia, ad attenuare le sofferenze di Sally? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

